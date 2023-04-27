Star Wars Jedi: Survivor «тормозит» на Ryzen 9 5900X + RTX 4090 и «съедает» до 18 ГБ видеопамяти — EA уже готовит серию патчей, включая нулевой

Похоже, что Star Wars Jedi: Survivor, как и множество других игр последнего времени страдает от плохой оптимизации. Ситуация мало отличается на ПК, PlayStation 5 и на Xbox Series X. Проблема состоит в том, что игра может потреблять до 18 ГБ видеопамяти, при этом задействуя не более 35-60% ресурса GPU и демонстрируя лишь 50 FPS (с резкими падениями) в режиме 1440p.

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В Gamestar получили этот результат запуская игру на системе с процессором AMD Ryzen 9 5900X, 32 ГБ ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Страшно представить, каков мог бы быть результат в разрешении 4K или на более слабом «железе». Низкая загрузка видеокарты свидетельствует о проблемах работы с процессором – если с этой задачей не справляется Ryzen 9 5900X, чего ждать от процессоров средней производительности?

Electronic Arts уже пообещала несколько исправлений в течении следующих недель после релиза игры. Первое из них будет доступно в день запуска и затронет все платформы. Опыт последнего времени свидетельствует, что подобные проблемы не снимаются единственным патчем и потребуются дальнейшие фиксы. Более того, первые патчи нередко ломают что-либо в игре.

Star Wars Jedi: Survivor официально выходит завтра, 28 апреля. Похоже в нее будет крайне сложно играть без патча нулевого дня и последующих исправлений.

Источники: DSO Gaming, Games Radar