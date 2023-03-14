Марк Цукерберг объявил об увольнении из Meta еще 10 000 человек и закрытии 5 000 вакантных рабочих мест

Глава Meta поделился планами дальнейших сокращений в компании. Следующая волна увольнений в Meta обещает стать не менее масштабной, чем ноябрьское сокращение – примерно 10 000 сотрудников потеряют работу.

«В целом мы рассчитываем сократить размер нашей команды примерно на 10 000 человек и закрыть около 5 000 дополнительных открытых вакансий, которые мы еще не наняли».

В течение следующих нескольких месяцев руководители отделов компании объявят о планах реструктуризации, отмены проектов с низким приоритетом и уменьшения расходов по найму. Значительным сокращениям подвергнется команда по подбору персонала – многие сотрудники узнают об увольнении уже завтра. Реструктуризации и увольнениям подвергнутся также технические группы, это должно произойти до конца апреля. Затем до конца мая будет сокращен бизнес-персонал. В некоторых случаях изменения пройдут до конца года.

Также Meta планирует сделать более эффективными производственные отношения внутри компании, сделав иерархию более простой и «плоской». Работу должна ускорить ликвидация «нескольких уровней управления». Вместе стем, сохранится подход, в соответствии с которым у каждого менеджера Meta должно быть не более 10 прямых подчиненных. Путем сокращения управленческой цепочки планируется достигнуть максимальной эффективности каждого сотрудника.

Побочные проекты Meta, возможно, получат новых руководителей, в том числе и пришедших из других отделов. При разработке большее внимание будет уделяться горизонтальной эффективности и взаимодействию команд.

Упомянув о ранее имевшем место найме множества сотрудников сопутствующих специальностей, Марк Цукерберг, сделал ударение на возвращении к более оптимальному соотношению инженерных и других ролей – разработчики получат больший приоритет. Также будет уделяться больше времени личному взаимодействию сотрудников.

Источник: Meta