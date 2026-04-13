ИИ вместо руководителя: Meta тестирует цифрового Цукерберга

Meta работает над необычным ИИ-проектом — цифровым клоном своего генерального директора Марк Цукерберг. По данным Financial Times, этот виртуальный персонаж сможет общаться с сотрудниками и даже давать советы от имени CEO.





Идея звучит футуристично, но ее уже активно тестируют. ИИ обучают на манере общения Цукерберга, его тоне, а также на публичных выступлениях и заявлениях. Кроме этого, модель получает информацию о видении стратегии компании, чтобы ответы выглядели максимально приближенными к позиции реального руководителя.

Как будет работать «виртуальный Цукерберг»

Сценарий использования на данный момент рассматривается следующий. Если топ-менеджеру нужен фидбек от CEO, но тот занят или недоступен, вместо него ответит ИИ-аватар. Такой цифровой двойник должен обеспечить быстрый доступ к «позиции руководителя» без длительного ожидания.

Это не первая подобная инициатива. Ранее Meta уже работала над фотореалистичными 3D-анимированными ИИ-персонажами, которые могут взаимодействовать с пользователями. Но теперь компания делает ставку именно на персонализированный аватар CEO.





Параллельно Марк Цукерберг занимается разработкой еще одного инструмента — персонального ИИ-агента, который будет помогать ему в работе. По информации The Wall Street Journal, такой агент сможет находить ответы на вопросы и выполнять часть задач вместо него.

Пока деталей о функциональности немного, ведь оба проекта находятся на стадии разработки. Но само направление очевидно — Meta стремится интегрировать ИИ не только в продукты, но и во внутренние процессы управления.

Похоже, что ИИ-клон CEO — это уже не концепт из фантастики, а реальный инструмент, который тестируют в крупной технологической компании. Если проект окажется успешным, подобные цифровые двойники могут появиться и в других корпорациях, меняя сам подход к управлению и коммуникации. А со временем сфера их применения может быть значительно расширена.

Источник: engadget