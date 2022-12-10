Как проходили сокращения в технологических компаниях в 2022 году, — инфографика Visual Capitalist

В 2022 году сокращения в компаниях происходят настолько часто, что многие сайты принялись отслеживать эти события – от Crunchbase до индийского технологического веб-сайта Inc42. В США даже создали отдельный портал, созданный исключительно для фиксации увольнений.

Visual Capitalist на основе данных trueup.io визуализировал сокращения в технологических компаниях, которые произошли в 2022 году. Вот как это выглядит:

Самые громкие увольнения

Meta

В ноябре Meta объявила об увольнении 11 тысяч сотрудников (что составляет около 13% от общей численности персонала). В сентябре компания сообщала о наличии 87 тысяч работников. За два десятилетия ведения бизнеса — это первое масштабное сокращение рабочих мест компании.

На финансовые показатели и эффективность гиганта социальных медиа повлияли сразу несколько факторов: спад экономики США, усиление конкуренции со стороны TikTok и изменения в политике конфиденциальности Apple, которые привели к сокращению прибыльного рекламного бизнеса Meta. В то же время инвестиции компании в метавселенную выглядят рисковыми и ошибочными (бизнес принес компании $9,4 млрд убытков только в 2022 году).

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Twitter

Самые драматические увольнения, вероятно, произошли в Twitter. Илон Маск, после приобретения компании за $44 млрд, сократил 50% рабочей силы, а впоследствии простился еще с 5 тысячами подрядчиков. Кроме того, сообщалось что десяток сотрудников Twitter покинули компанию после того, как раскритиковали своего нового генерального директора Илона Маска, и еще сотни после его «жесткого ультиматума».

Byju’s

Увольнения не ограничиваются только Соединенными Штатами. Значительная часть технологического сектора Индии также проводит сокращения. В октябре Byju’s уволил 2500 сотрудников — около 5% от общего количества работников.

Peloton

Компания по производству высококачественного тренировочного оборудования в течение года сокращала количество сотрудников. В приведенной выше визуализации такие компании, как Meta, выделяются тем, что сразу уволили тысячи сотрудников. Peloton, в свою очередь, осуществлял увольнения поэтапно в течение года. После того как мощный рост во время пандемии начал стагнировать, компания сокращается, чтобы восстановить прибыльность.

Microsoft

Microsoft незаметно уволила почти 1000 сотрудников: сокращения затронули даже команды по созданию технологий для государства и игрового подразделения Xbox. В июле Microsoft заявила, что планирует уволить менее 1% своего персонала (общее количество сотрудников компании – 180 000 человек) и значительно замедлила набор сотрудников в связи с надвигающимся риском рецессии. Непонятно, включены ли последние увольнения в предыдущую цифру, но источник Insider сказал, что сокращенные специалисты были впервые приняты на работу в компанию около месяца назад.

Почему увольнения настолько масштабны?

Среди причин увольнения такого количества работников указывают экономическую неопределенность (внешние факторы) и низкую производительность (внутренние факторы).

Goldman Sachs Research отмечает, что «более высокие процентные ставки и жесткие финансовые условия непропорционально влияют на сектор, поскольку доходы технологических компаний, которые, как правило, ожидаются в будущем и, следовательно, подвергаются большему риску».

Сокращение рекламных бюджетов и крах рынка криптовалют также являются факторами, которые могли повлиять на решения о сокращении штата. Twitter и Snapchat попадают в первую категорию, а Coinbase и Kraken – во вторую.

Как сокращения влияют на экономику?

По номинальной стоимости массовые увольнения в технологическом секторе могут показаться плохим признаком для экономики в целом, особенно учитывая огромное влияние технологических компаний на рынки.

К счастью, это не так. К примеру, данные о заработной плате в США превзошли ожидания, а уровень безработицы в стране близок к минимуму за последние полвека.

Рабочие места в технической отрасли составляют менее 3% от общей занятости в Америке. Кроме того, для технических работников, потерявших работу, есть высокая вероятность быстро занять должности в других компаниях.