Marvel’s Spider-Man 2 получит полноценную русскую озвучку, несмотря на заявления Sony о прекращении поставок в рф

Осенью этого года состоится релиз игры Marvel’s Spider-Man 2. Это эксклюзив для консоли PlayStation 5 от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games. Сегодня стартовали предварительные заказы на игру, и разработчики поделились некоторыми сведениями о своем проекте. И здесь приключилась «зрада».

Курс PROJECT MANAGER Управляйте проєктами своєї компанії як майстер! Більше про курс

На сайте поддержки Insomniac Games появилась информация о поддерживаемых языках для Marvel’s Spider-Man 2. При этом оказалось, что игра не только получит русскую локализацию, это будет полноценный дубляж на русский язык – переведены текст и голосовое сопровождение. При этом еще в прошлом году Sony Interactive Entertainment заявляла о приостановке всех поставок программного и аппаратного обеспечения в россию. Соответственно, российские игроки не должны были получать доступ к игре Marvel’s Spider-Man 2. Тем не менее разработчики создают полноценную локализацию для этого региона. Очевидно, в надежде продать ее русскоязычной аудитории. Такое поведение Sony Interactive Entertainment выглядит лицемерно.

В целом, Marvel’s Spider-Man 2 будет поддерживать более 20 языков. В Европе заявлена поддержка 17 языков, в том числе 9 языков получат полноценную озвучку. К сожалению, украинская локализация не предусмотрена даже в текстовом виде.