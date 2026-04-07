SONY запускает The Playerbase — фаны PS попадут в игры через сканирование тела: начали с Gran Turismo 7

София Шадрина

The Playerbase / SONY

Sony Interactive Entertainment запустила программу The Playerbase — инициативу, которая дает фанатам PlayStation шанс буквально попасть внутрь видеоигры в виде персонажа. Первая игра в проекте — Gran Turismo 7. Заявки открыты с 7 апреля на официальном сайте компании.


Отбор происходит в несколько этапов. Сначала Sony принимает заявки от игроков, которые должны ответить на вопросы о своем опыте на PlayStation и войти в систему через учетную запись PSN. После просмотра анкет компания пригласит ограниченное количество финалистов на видеоинтервью. Финалисты расскажут о своей связи с PlayStation — и только один игрок получит место в игре.

Программа доступна в Америке, Европе, Азии, Южной Африке и Австралии.

Отдельно Sony приглашает победителя в студию в Лос-Анджелесе на целый день: там состоится полное сканирование тела и совместная работа с дизайнером над логотипом и ливреей. Что именно Sony будет делать с данными полного сканирования тела — компания не уточняет. Gran Turismo 7 является автосимулятором без персонажей в полный рост, поэтому текущая цель сканирования непонятна. Скорее всего, эти данные предназначены для будущих игр в рамках расширения приложения.


Sony уже подтвердила, что The Playerbase со временем будет распространяться на другие PlayStation Studios-игры — и в каждой из них формат присутствия игрока будут адаптировать под специфику конкретной игры. То есть в экшене или RPG победитель может появиться совсем иначе, чем как портрет на аватарке водителя.

Источник: Sony PlayStation 

