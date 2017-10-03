«Матрица отменяется»: Физики доказали, что реальность — не симуляция

Умы учёных всё чаще терзает вопрос о том, является ли наш мир реальным или лишь компьютерной симуляцией. На страницах нашего ресурса уже рассматривалась эта тема в одном из предыдущих материалов.

Споры по этому поводу не утихают. В начале прошлого года ведущие физики и философы обсуждали вопрос реальности нашего бытия во время проведения ежегодных дебатов Isaac Asimov Memorial Debate. Нейл деГрасс Тайсон – модератор дебатов – заявил, что вероятность нашего существования внутри компьютерной программы составляет 50 на 50. Как объяснил Макс Тегмарк, космолог в Массачусетском технологическом институте, персонажи компьютерного моделирования в конечном итоге обнаруживают, что правила их вселенной выглядят «полностью жесткими и математическими», главным образом потому, что эти правила были бы основаны на компьютерном коде. Интересно, что именно такое положение вещей находили физики относительно нашей собственной вселенной по мере развития знаний о ней. Добавим, ранее и Bank of America утверждал, что человечество с вероятностью 20-50% живет в матрице.

Хотя не все учёные согласны с такой гипотезой. Например, профессор Дэвид Чалмерс из Нью-Йоркского университета заявляет следующее:

«Вы не получите доказательства того, что мы находимся не в симуляции, потому что любые доказательства, которые мы получаем, могут быть моделируемыми».

Но и эта точка зрения является лишь одной из возможных, и недавно она получила опровержение. Физики-теоретики Зогар Рингел и Дмитрий Коврижи из Оксфордского университета наконец-то пришел к выводу, что мы не живем в компьютерном симуляции. И, в отличие от заявлений профессора Чалмерса, этот постулат можно доказать.

Рингел и Коврижин доказали, что невозможно моделировать проявление аномалий квантовых систем, таких как исследуемый ими квантовый эффект Холла. Он характеризуется появления электрического тока в металлах при определенных обстоятельствах. Но оказывается, что для хранения информации о нескольких сотнях электронов, свойственных такому эффекту, потребуется больше компьютерной памяти, чем тот объем, который можно было бы создать, используя все атомы, существующие во Вселенной. Иными словами, компьютерная симуляция таких процессов невозможна из-за аппаратных ограничений.

Более того, квантовый эффект Холла является лишь одной из многих физических систем, которые существуют в нашей вселенной и не могут быть имитированы компьютером из-за представляемых ими аномалий. Поэтому идея о том, что мы живем в компьютерной симуляции, не выдерживает критики.

Источник: neowin