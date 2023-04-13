Max — «новый» стриминг WB Discovery, объединивший HBO Max и Discovery+

Как и ожидалось, медиа-мегакорпорация Warner Bros. Discovery анонсировала новый стриминговый сервис, который объединит программы HBO Max и Discovery+ в рамках единой подписки. «Новый» сервис Max будет запущен 23 мая в США.

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HBO и Discovery после недавнего слияния попали под одну крышу, но предлагают два стриминговых сервиса с разным стилем контента. Сервис HBO Max объединил престижные драмы кабельной сети HBO с обширной библиотекой Warner Bros. Тем временем Discovery+ предлагал в основном сериалы из таких сетей, как HGTV, Discovery Channel, TLC и Food Network.

Новый стриминговый сервис Max объединит всё это под одной крыше с тремя тарифными планами подписки:

Max Ad-Lite предложит 2 одновременных потока, разрешение 1080p и объемный звук 5.1 при некотором количестве рекламы по цене $9,99 в месяц или $99,99 в год;

предложит 2 одновременных потока, разрешение 1080p и объемный звук 5.1 при некотором количестве рекламы по цене $9,99 в месяц или $99,99 в год; Max Ad Free обеспечит доступ ко всему вышеперечисленному и дополнительно предложит 30 загрузок для просмотра офлайн. И здесь уже не будет рекламы. Этот тариф обойдётся в $15,99 в месяц или $149,99 в год;

обеспечит доступ ко всему вышеперечисленному и дополнительно предложит 30 загрузок для просмотра офлайн. И здесь уже не будет рекламы. Этот тариф обойдётся в $15,99 в месяц или $149,99 в год; Max Ultimate Ad Free предложит уже 4 одновременных потока, поддержку разрешения 4K, аудиоформата до Dolby Atmos, а количество загрузок увеличено до 100. Стоимость этого тарифы заявлена $19,99 в месяц или $199,99 в год.

Хотя поддержка Dolby Atmos и 4K будет доступна не для всего контента библиотеки.

Чтобы привлечь пользователей к сервису Max, Warner Bros. намерена развивать наиболее успешные нынешние проекты и запускать новые. Так, планируется создать первый сериал о Гарри Поттере – по сезону на каждую из 7 книг Роулинг. Помимо уже популярного спин-оффа «Игры престолов» «Дом дракона», Warner Bros. Discovery анонсировала еще один приквел под названием «Рыцарь семи королевств». И это даже не единственный новый приквел «Игры престолов», над которым ведутся работы для Max.

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Max заработает в США 23 мая, в странах Латинской Америки — позже в этом году. Некоторые страны Европы и Азии получат доступ к Max в 2024 году.

Источник: arstechnica