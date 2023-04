Перезапуск «Гаррі Поттера», приквел «Гри престолів» та «Пінгвін» з Коліном Фарреллом — трейлери та дати виходу нових серіалів для стримінгу Max

HBO опублікувала низку нових анонсів, тизерів і трейлерів разом із презентацією нового потокового сервісу Max, який виник в результаті злиття Warner Bros. Discovery та HBO. Серед продуктів, які запропонують на новому сервісі — чимало сиквелів та спінофів популярних шоу, таких як «Гра престолів», «Рік і Морті» та «Теорія великого вибуху».

Освальд Кобблпот повертається у виконанні Коліна Фаррела, щоб потрапити у вищу лігу лиходіїв. У «Пінгвіні» також зіграли Крістін Міліоті, Рензі Феліз, Майкл Келлі, Шохре Агдашлоо, Дейрдре О’Коннелл, Кленсі Браун і Майкл Зеген. Прем’єра запланована на 23 травня 2024 року.

Warner Bros. Discovery офіційно підтвердила роботу над серіальною екранізацією історії про Гаррі Поттера — по сезону на кожну із книг. Письменниця Джоан Роулінг буде серед виконавчих продюсерів шоу.

Глядачам обіцяють точну адаптацію книжок, яка розтягнеться на 10 років. Схоже, це перший серіал в історії, який відразу продовжили на сім сезонів ще до виходу першого.

Adult Swim і Warner Bros. ще не оголосили, хто візьме на себе обов’язки озвучування дуету Ріка та Морті після того, як з Джастіном Ройландом попрощались на початку цього року. Але, ймовірно, ми про це дізнаємося зовсім скоро.

Головну роль у четвертому сезоні кримінального серіалу-антології HBO зіграє Джоді Фостер, лауреатка двох премій «Оскар». Дія розгортається на Алясці, де полярна ніч триває кілька місяців. У центрі сюжету будуть дві детективки, які розслідують обставини загадкового зникнення 6 осіб з дослідницької станції в Еннісі.

Вихід нового сезону очікується цього року.

Сюжет серіалу від Пак Чхан Ука з Робертом Дауні-молодшим заснований на романі В’єта Тхань Нгуєна, лауреата Пулітцерівської премії, та розкаже історію шпигуна Північного В’єтнаму, який потрапив у спільноту біженців Лос-Анджелеса. Шоу вийде у 2024 році.

Про новий приквел «Гри престолів» під назвою «Лицар семи королівств» /A Knight of the Seven Kingdoms: the Hedge Knight ходили чутки протягом деякого часу, але було незрозуміло, з якої частини великої історії Джорджа Р.Р. Мартіна він буде запозичений. Нині керівник HBO Кейсі Блойс підтвердив, що оповідь буде зосереджена на пригодах лицаря Дунке та його зброєносця Егге.

Джордж Р. Р. Мартін і Айра Паркер працюють в ролі сценаристів і виконавчих продюсерів, але чіткої дати виходу ще не має.

