Warner Bros. планирует создать новый сериал о Гарри Поттере – по сезону на каждую из 7 книг Роулинг

Warner Bros. близка к заключению соглашения относительно создания нового сериала, основанного на франшизе Гарри Поттере. Об этом сообщают двое осведомлённых источников.

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Каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг Дж. К. Роулинг. Компания надеется, что сериал станет краеугольным камнем новой потоковой стратегии, о которой будет объявлено на следующей неделе. Генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс работали над тем, чтобы убедить Роулинг снять новый сериал, но сделка ещё не завершена.

Ранее Warner Bros. превратила каждую из семи книг в хитовый фильм, а кульминацией истории стал двухсерийный фильм, основанный на последней части. Как ожидается, сериал позволит сценаристам глубже погрузиться в мир книг Роулинг, многие из которых превышают 500 страниц.

Как сообщают источники, автор книг будет участвовать в создании сериала, чтобы гарантировать, что он останется верным её оригинальному материалу и замыслу. Но Роулинг не будет заниматься ежедневными задачами или выступать в качестве основного создателя.

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Что касается новой стриминговой стратегии Warner Bros., её ключом станет наличие нового контента, особенно фильмов и сериалов, основанных на историях и персонажах, которых зрители уже знают. У Warner Bros. имеется богатая библиотека, которая включает волшебный мир Роулинг, «Властелина колец» и лигу супергероев, в которую входят Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина. Заслав считает, что лучше инвестировать в меньшее количество фильмов и сериалов, но они должны быть более высокого уровня.

Источник: bloomberg