Warner Bros. планирует создать новый сериал о Гарри Поттере – по сезону на каждую из 7 книг Роулинг

Warner Bros. близка к заключению соглашения относительно создания нового сериала, основанного на франшизе Гарри Поттере. Об этом сообщают двое осведомлённых источников.
Каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг Дж. К. Роулинг. Компания надеется, что сериал станет краеугольным камнем новой потоковой стратегии, о которой будет объявлено на следующей неделе. Генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс работали над тем, чтобы убедить Роулинг снять новый сериал, но сделка ещё не завершена.
Ранее Warner Bros. превратила каждую из семи книг в хитовый фильм, а кульминацией истории стал двухсерийный фильм, основанный на последней части. Как ожидается, сериал позволит сценаристам глубже погрузиться в мир книг Роулинг, многие из которых превышают 500 страниц.
Как сообщают источники, автор книг будет участвовать в создании сериала, чтобы гарантировать, что он останется верным её оригинальному материалу и замыслу. Но Роулинг не будет заниматься ежедневными задачами или выступать в качестве основного создателя.
Что касается новой стриминговой стратегии Warner Bros., её ключом станет наличие нового контента, особенно фильмов и сериалов, основанных на историях и персонажах, которых зрители уже знают. У Warner Bros. имеется богатая библиотека, которая включает волшебный мир Роулинг, «Властелина колец» и лигу супергероев, в которую входят Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина. Заслав считает, что лучше инвестировать в меньшее количество фильмов и сериалов, но они должны быть более высокого уровня.
Источник: bloomberg