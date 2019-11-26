MediaTek анонсировала линейку 5G-чипсетов Dimensity: поддержка двух 5G-SIM, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1





Компания MediaTek подготовила к выпуску новую линейку систем-на-чипе с поддержкой связи 5G. Эта серия получила название Dimensity. А первым чипсетом в рамках новой линейки стала модель Dimensity 1000 5G.

Процессор MediaTek Dimensity 1000 5G изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. По заверениям производителя, новинка является самым энергоэффективным 5G-решением по сравнению с другими SoC. Так как модуль 5G интегрирован в чип, то новое решение от MediaTek не требует так много места, как обычный процессор и отдельный 5G-модем.

Отмечается, что чипсет Dimensity 1000 5G поддерживает агрегацию двух несущих 5G и является первым решением с поддержкой двух SIM-карт с поддержкой 5G. Возможны конфигурации 5G+5G, 4G+5G и 5G+4G. Устройство обеспечивает скорость получения данных до 4,7 Гбит/с и скорость отдачи информации до 2,5 Гбит/с при использовании частотного диапазона 5G менее 6 ГГц. Кроме того, новинка поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Процессор включает восемь вычислительных ядер, объединённых в два блока. Для ресурсоёмких задач предназначены четыре ядра Cortex A77 с частотой 2,6 ГГц, для базовых задач случат четыре ядра Cortex A55 с частотой 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена GPU Mali-G77 MC9. За обработку задач искусственного интеллекта отвечает 6-ядерный APU 3.0. Поддерживается возможность работы с памятью LPDD4x суммарным объёмом до 16 ГБ в 4-канальном режиме. Что касается производительности, то по данным внутренних тестов процессор MediaTek Dimensity 1000 5G набирает более 480 тыс. баллов в тесте Antutu и более 12 тыс. баллов в тесте GeekBench 4.2. Для сравнения, устройства на базе чипсета Snapdragon 855+ демонстрируют результаты около 490 тыс. и 11 тыс. баллов, соответственно. Таким образом, новинка практически на равных способна конкурировать с топовым (на текущий момент) процессором Qualcomm. Вместе с тем, как заявляет MediaTek, стандарт Wi-Fi 6 обеспечивает на 38% более высокую скорость передачи данных и на 40% меньшее энергопотребление по сравнению с Wi-Fi 5, доступным в Snapdragon 855.

Среди прочего упоминается поддержка стандартов навигации GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Поддерживаются дисплеи с разрешением QHD+ и частотой обновления 90 Гц. Также есть поддержка DisplayPort, H.264/265/VP9/AV1, Multi-frame Video HDR и видео 4K с частотой 60. За обработку изображений отвечает 5-ядерный цифровой сигнальный процессор. Он способен обрабатывать 80-мегапиксельный фотографии с частотой 24 кадра в секунду или изображения с двух камер в конфигурации до 32+16 Мп.

Готовые потребительские устройства на базе чипсета MediaTek Dimensity 1000 5G появятся на рынке в 2020 году.

Источник: gsmarena