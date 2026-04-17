Новый монстр: Dimensity 9600 Pro превзошел A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в бенчмарках

Олександр Федоткін

Новий монстр: Dimensity 9600 Pro перевершив A19 Pro та Snapdragon 8 Elite Gen 5 у бенчмарках

Инсайдеры поделились первыми результатами чипсета Dimensity 9600 Pro в Geekbench 6.


Результаты показывают, что Dimensity 9600 Pro на 25% быстрее A19 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и своего предшественника Dimensity 9500. Ожидается, что он станет одним из первых чипсетов, изготовленных по 2-нм техпроцессу TSMC «N2P», и будет поддерживать более высокие тактовые частоты около 5 ГГц для значительного улучшения производительности в одноядерном и многоядерном режимах

Инженерный образец новейшего процессора MediaTek протестировали в Geekbench 6. Как утверждает инсайдер Digital Chat Station в Weibo, он показал от 4200 до 4300 баллов в одноядерном режиме и от 12000 до 12500 баллов в многоядерном. Эти показатели немного выше предыдущей версии SoC, что указывает на то, что MediaTek улучшает процессор для повышения производительности в однопотоковом и многопотоковом режимах.

Станция цифрового чата / Weibo

MediaTek внесла изменения в процессорный кластер, позволив Dimensity 9600 Pro продемонстрировать значительное повышение производительности, поскольку он получил 2 ядра с частотой 5 ГГц вместо одного. Однако серьезным недостатком такой конфигурации остается ощутимый нагрев и высокое энергопотребление. 

GEEKBENCH 6 DIMENSITY 9600 PRO DIMENSITY 9500 A19 PRO SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 (FOR GALAXY)
Одноядерный режим 4,300 3,542 3,924 3,442
Многоядерный режим 12,500 10,830 10,070 10,792
Насколько быстрее DIMENSITY 9600 PRO

Single-core score

21.40%

Multi-core score

15.42%

Single-core score

9.58%

Multi-core score

24.13%

Single-core score

24.93%

Multi-core score

15.83%
Максимальные тактовые частоты 5.00 ГГц 4.21 ГГц 4.26 ГГц 4.74 ГГц

Во время длительных нагрузок, вероятно, частота будет снижаться для уменьшения энергопотребления. Это означает, что улучшения будут заметны только в бенчмарках, подобных Geekbench 6, которые работают значительно более короткое время. По предварительной информации MediaTek планирует использовать конфигурацию процессоров «2+3+3».


Даже несмотря на вероятное снижение производительности из-за перегрева, Dimensity 9600 Pro получит новый графический процессор ARM Magni, ОЗУ LPDDR6 и UFS 5.0. Однако стоит также учитывать, что инженерные образцы часто рассчитаны на работу за пределами максимальных характеристик конечных продуктов.

Ранее мы писали, что в сети появились новые подробности о будущем мобильном процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro. Недавно OPPO представила K15 Pro+ с Dimensity 9500s с Dimensity 9500s и аккумулятором на 8000 мА·ч.

Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s

Источник: Wccftech

