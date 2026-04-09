В сети появились новые подробности о будущем мобильном процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro. По слухам, в дополнение к стандартной версии компания планирует выпустить еще более мощную Pro-модификацию с производительностью на уровне настольных ПК.





Характеристики MediaTek Dimensity 9600 Pro

Согласно утечке информации с китайской платформы Weibo, которой поделился Digital Chat Station, процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro получит сразу два высокопроизводительных ядра. Они могут разгоняться до частоты 5 ГГц. Такой уровень частот для смартфонов выглядит нетипично. Его планируют достичь благодаря новому техпроцессу TSMC N2P.

По предварительным данным, Dimensity 9600 Pro должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Он будет иметь 8 вычислительных ядер на базе архитектуры ARM, сгруппированных в три кластера в конфигурации 2+3+3. При этом для обеспечения высокой производительности предназначены сразу два «супер-ядра». Остальные ядра призваны обеспечить баланс энергоэффективности. В то же время стандартная версия Dimensity 9600 получит лишь одно «супер-ядро» и более низкие частоты.

Но главная проблема нового процессора заключается в высоком энергопотреблении и выделении тепла. Это и не очень удивительно, учитывая сразу два «супер-ядра» с частотой до 5 ГГц. Несмотря на новый техпроцесс, чип уже на тестах показывает перегрев. Это заставляет MediaTek искать более сложные решения для охлаждения. Речь идет о системах, которые могут включать:





испарительные камеры

жидкостное охлаждение

даже активные вентиляторы

Сейчас уже есть смартфон с активными системами охлаждения, например, RedMagic 11 Pro. Как бы там ни было, если производители устройств не справятся с чрезмерным теплом, процессор может снижать частоту до 4 ГГц. То есть терять существенную часть заявленной производительности.

Пока что непонятно, где именно будут использовать Dimensity 9600 Pro. Если система охлаждения окажется слишком громоздкой, чип может подойти не для смартфонов, а для портативных игровых устройств или ноутбуков.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck