Новости Технологии 28.04.2026

Вышли более "умные" MediaTek Dimensity 7450 и 7450X со старыми CPU и GPU

Вадим Карпусь

Вийшли "розумніші" MediaTek Dimensity 7450 і 7450X зі старими CPU й GPU

MediaTek анонсировала новые мобильные процессоры Dimensity 7450 и Dimensity 7450X. Это прямые преемники прошлогодних моделей Dimensity 7400 и 7400X. Производитель не делает ставку на резкий скачок производительности. Речь идет об обновлении с точечными изменениями, прежде всего в связи и ИИ.


Оба процессора получили ту же архитектуру, что и предшественники. Здесь используется 8-ядерная вычислительная конфигурация: 4 ядра Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Графическую подсистему также не меняли, а оставили Mali-G615 MC2. То есть базовая производительность осталась на уровне предыдущего поколения.

Зато MediaTek обращает внимание на прирост возможностей ИИ. По данным компании, производительность в задачах с искусственным интеллектом выросла примерно на 7%. Больше всего это должно ощущаться в сценариях, связанных с обработкой фото.

Вместе с тем главные изменения коснулись связи. Новые чипы получили новый модем 5G R17 вместо R16 в предшественниках. Он работает эффективнее с точки зрения энергопотребления, поддерживает агрегацию трех несущих и обеспечивает до 20% лучшую производительность во время движения. Также чипы быстрее восстанавливают соединение после потери сигнала, например в «мертвых зонах».


Разница между двумя моделями заключается в поддержке дисплеев. Версия Dimensity 7450X поддерживает работу с двумя дисплеями. Это делает процессор пригодным для доступных складных смартфонов, где требуется одновременная работа двух экранов. Базовый Dimensity 7450 такой возможности не имеет.

Первые смартфоны с новыми чипами MediaTek Dimensity 7450 и 7450X должны появиться на рынке уже в ближайшие месяцы. Ценовые ориентиры производитель пока не раскрывает. Однако модели предыдущего поколения устанавливались в смартфонах бюджетного и среднего уровня, как вот в игровом Nubia Neo 5 Pro.

Источник: gsmarena

