MediaTek создала биосенсор для смартфонов, регистрирующий ряд важных показателей состояния здоровья

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Компания MediaTek анонсировала выпуск специального модуля для смартфонов, который представляет собой многофункциональный биосенсор и, по заверениям компании, «является личным медицинским спутником в кармане». Новинка получила название Sensio MT6381.

Установленный в смартфоне модуль MediaTek Sensio MT6381 способен выполнять различные задачи:

Измерять сердечный ритм;

Измерять изменчивость сердечного ритма;

Измерять кровяное давление;

Измерять уровень насыщения крови кислородом;

Записывать электрокардиограмму;

Записывать фотоплетизмограмму.

Чтобы регистрировать все эти жизненно важные показатели состояния здоровья, модуль использует комбинацию светодиодов и светочувствительного сенсора, который измеряет и поглощает красный и инфракрасный свет при взаимодействии с кончиками пальцев. Используя собственные алгоритмы MediaTek, модуль способен считывать и обрабатывать результаты измерений.

Для записи электрокардиограммы и фотоплетизмограммы пользователю необходимо будет расположить кончики пальцев каждой руки на электроды, установленные по бокам смартфона. Это делается для создания замкнутого цикла между сердцем и модулем для измерения электрокардиограммы и фотоплетизмограммы. Оба показателя будут отображаться на экране устройства в графическом виде.

Модуль MediaTek Sensio MT6381 сможет зафиксировать все указанные показатели всего за 60 секунд. Таким образом, владельцы смартфонов смогут оперативно проверять важные показатели своего здоровья при помощи проприетарного или сторонних приложений.

Источник: gizmochina