Раздел Кино выходит при поддержке ?

Режиссер «Мегалополиса» Фрэнсис Форд Коппола имел амбициозный план использовать технологию распознавания голоса, чтобы зрители могли «общаться» с персонажем Адама Драйвера во время кинопоказов.

Коппола раскрыл свой инновационный замысел для показов фильма «Мегалополиса» в интервью изданию The Telegraph. Режиссер стремился создать уникальный опыт для зрителей, позволяя им взаимодействовать с главным героем ленты.

Идея заключалась в использовании программного обеспечения для распознавания голоса. Это позволило бы аудитории задавать вопросы персонажу, которого играет Адам Драйвер. Система должна была автоматически выбирать наиболее подходящий ответ и воспроизводить соответствующий видеофрагмент на экране.

Для реализации этого замысла Коппола привлек компанию Amazon. Технологический гигант согласился создать специальную версию своего голосового помощника Alexa. Однако проект потерпел неудачу из-за массовых сокращений персонала в Amazon в 2022 году, в результате которых уволили команду, работавшую над этой разработкой.

«Только представьте! — сказал Коппола. — Вы могли бы посмотреть «Мегалополис» пять раз за первую неделю проката, и каждый раз фильм был бы другим! Это стало бы сочетанием кино будущего и античного театра в одном!»

Несмотря на неудачу, Коппола не оставил идею полностью. Адам Драйвер предложил альтернативный вариант: сохранить один из подготовленных ответов для реагирования на заранее определенный вопрос от работника кинотеатра.

Эту концепцию частично воплотили во время фестивальных показов «Мегалополис». Вот сокращенная версия рассказа Vogue об одном из таких показов:

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

Где-то посреди фильма, когда Цезарь в исполнении Драйвера говорил на камеру, экран внезапно погас. Раздались одиночные растерянные аплодисменты тех, кто решил, что это финал — если бы нам так повезло. Но потом, когда свет все еще был выключен, мужчина выбежал на сцену перед киноэкраном, держа длинный микрофон. …Став сбоку сцены, освещенный прожектором, мужчина повернулся к Драйверу, который снова появился на экране, и задал ему вопрос, как будто участвуя в какой-то странной пресс-конференции времен пандемии в Zoom. Драйвер ответил, а мужчина снова быстро исчез со сцены. Это было настолько странно и казалось настолько нелепым, что я не знал, как на это реагировать.

Хотя полномасштабная реализация первоначального замысла Копполы не состоялась, элементы интерактивности планируют включить в показы фильма в некоторых кинотеатрах Великобритании.

Фильм «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы будет доступен для просмотра в кинотеатрах Украины с 26 сентября. Недавно вышел финальный трейлер на украинском языке.

Источник: The Verge

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.