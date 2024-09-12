«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы — вышел финальный украинский трейлер

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Вышел финальный трейлер контраверсионного фильма «Мегаполис» от лауреата 5 премий «Оскар» Фрэнсиса Форда Копполы. Фильм описывается как научно-фантастическая сага, вдохновленная римским эпосом.

Картина впервые была продемонстрирована в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а в минувшие выходные — на фестивале в Торонто. В конце сентября начнется прокат в Украине.

Фильм «Мегаполис» рассказывает о Цезаре Катилине (Адам Драйвер) — гениальном архитекторе и творце, который умеет останавливать время и видеть сквозь измерения. Он мечтает создать Мегалополис на руинах заброшенной Империи — бывшего Нью-Йорка, страдающего от беззакония, произвола и коррупции. Катилина — часть Империи, однако его гнетет вопрос: достойно ли это общество спасения?

Фрэнсис Форд Коппола считает «Мегалополис» не только высокобюджетным фильмом, но и художественным и даже политическим высказыванием. Но в первую очередь — это очень личный фильм режиссера, который решил продать часть семейного винодельческого бизнеса для создания проекта, и посвятил фильм памяти жены — Элеонор Коппола, которая умерла в апреле 2024 года перед премьерой картины в Каннах.

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Главную роль Цезаря Катилины исполняет Адам Драйвер («Феррари», «Дом Гуччи», «Звездные войны»). Ключевые роли в фильме исполнили Шайа ЛаБаф («Трансформеры», «Ярость»), Натали Эммануэль («Форсаж», «Игра престолов»), Обри Плаза («Белый лотос»). Компанию им составили Джанкарло Эспозито («Лучше позвоните Солу», и Лоуренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»), Джейсон Шварцман («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»), Джон Уайт и Дастин Хоффман.

Фильм «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы будет доступен для просмотра в кинотеатрах Украины с 26 сентября, в том числе и в формате IMAX.

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