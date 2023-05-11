MEGOGO получил новую айдентику – обновленный логотип и корпоративный шрифт

Медиасервис MEGOGO представил обновленный визуальный стиль. Айдентику разработал Владимир Смирнов, арт-директор MEGOGO и дизайн-директор Spilka Design Büro.

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Теперь платформа имеет обновленный логотип, бренд-моушен, ярких персонажей и собственный корпоративный шрифт – MEGOGO Interface и MEGOGO Display, созданный украинским дизайнером Дмитрием Растворцевым специально для MEGOGO.

До этого масштабное обновление айдентики MEGOGO производилось в 2016 году. За 6 лет возникла потребность в изменениях. В частности, вставал вопрос о том, чтобы убрать мелкие детали и сделать упрощенную геометрию логотипа, создать иллюстрации с фирменными персонажами и более интересные анимации.

Логотип сервиса сделали минималистичным и более мягким для восприятия, ведь ключевая целевая аудитория MEGOGO – семейная. Вместо острых углов теперь используются более закругленные формы. При этом оставили фирменный мятный цвет MEGOGO с градиентами.

Также обновили бренд-моушен с фирменным джинглом, воспроизводящимся при запуске контента. Звук для анимированного лого специально для MEGOGO написал саундпродюсер и композитор Александр Филоненко.

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«Новая айдентика MEGOGO – это не революция, а эволюция. Это об устранении всех недостатков, найденных во время эксплуатации предыдущей версии и доработки недостающих визуальных инструментов. И что приятно, новая айдентика MEGOGO – это и об обретении своей украинской идентичности. За это отвечает шрифт, разработанный Дмитрием Растворцевым и вдохновленный творчеством Василия Кричевского» – отмечает Владимир Смирнов.

Большое внимание MEGOGO уделили и фирменному шрифту. Над ним работал Дмитрий Растворцев, известный по шрифтам для «Дії», Национального художественного музея, ВСУ и других. Для создания вдохновлялись работами архитектора, графика, арт-директора и художника Василия Кричевского, который в свое время был тесно связан с кино и разрабатывал варианты Государственного Герба и валюты УНР. Цифры навеяны техникой Украины советского времени.