Mercedes-Benz проиграла патентный спор Nokia в Германии. Это может привести к запрету на продажу в стране машин бренда

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Немецкий суд в Мангейме принял сторону финского гиганта Nokia Oyj в патентном споре с немецким автомобильным концерном Daimler AG относительно принципов лицензирования технологий для мобильных телекоммуникационных систем в автомобилях. В результате владелец марки Mercedes-Benz оказался в достаточно пикантной ситуации, столкнувшись хотя и с маловероятным, но в теории возможным запретом на продажи своих машин в Германии.

Предмет разногласий — механизм лицензирования технологий для мобильных телекоммуникационных систем, использующихся в современных автомобилях. Nokia, имеющая приличный портфель патентов в этой области технологий мобильной связи, хочет получать лицензионные отчисления с каждого проданного автомобиля, в котором используются разработки финского гиганта. Финский телекоммуникационный гигант не желает продавать лицензии на отдельные компоненты. В то же время Daimler со своей стороны добивается именно продажи отдельных лицензий, считая лицензионные платежи по модели Nokia завышенными. В этом немецкий концерн поддерживают некоторые крупные поставщики, включая Continental AG и Robert Bosch GmbH. На руку Nokia играет, в числе прочего, что ее лицензионную модель ранее приняли другие компании, включая BMW AG и Volkswagen AG.

Как отмечалось выше, постановление суда Мангейма позволяет Nokia в рамках отдельного иска потребовать запрета на продажи автомобилей Daimler. Однако в таком случае ей потребуется внести залог в размере €7 млрд. Это защитный механизм на случай отмены судебного запрета в апелляционном порядке и возмещения значительного ущерба пострадавшей стороне.

В Daimler уверены, что Nokia не пойдет на этот шаг. Это косвенно подтверждает и реакция Nokia на решение суда В компании прокомментировали его следующим образом:

«Мы надеемся, что теперь Daimler примет на себя обязательства и получит лицензию на справедливых условиях». из заявления Nokia.

В то же время в Daimler выразили категорическое несогласие с таким решением и подтвердили намерение подачи апелляции.

«Мы не можем понять решение суда Мангейма и подадим апелляцию», — заявили в Daimler.

Как отмечает Bloomberg, это решение может стать прецедентом в похожих случаях с другими автомопроизводителями.

В июне Федеральное антикартельное управление Германии предложило суду Мангейма обратиться за советом к Европейскому суду, но в итоге просьба была отклонена.

Остается добавить, что на рассмотрении в двух немецких судах (в Мюнхене и Дюссельдорфе) сейчас находятся дополнительные иски Nokia в отношении Daimler, которая в свою очередь через суд добивается аннулирования патентов Nokia.

Источник: Bloomberg