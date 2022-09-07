Мероприятие Meta Connect пройдёт 11 октября – на нём, вероятно, покажут мощную гарнитуру смешанной реальности Project Cambria

Компания Meta проведёт свою ежегодную конференцию Connect, посвящённую проектам виртуальной реальности, 11 октября этого года. Об этом сообщил генеральный директор компании Марк Цукерберг.

Свою публикацию на Facebook Цукерберг дополнил фотографией, на которой он запечатлён с новой гарнитурой. Вероятно, это устройство, известное под кодовым названием Project Cambria – долгожданная и мощная гарнитура смешанной реальности.

В прошлом месяце Цукерберг сказал в одном из интервью, что компания планирует выпустить Project Cambria осенью. Это гарнитура с вычислительной мощностью, позволяющей снимать реальный мир с помощью внешних камер и отображать его внутри гарнитуры в режиме реального времени и в цвете. Новинка будет значительно дороже и функциональнее, чем самая продаваемая гарнитура Meta Quest 2. По предварительным данным, цена Project Cambria составит $800 или больше.

Как ожидается, помимо Project Cambria компания Meta также обсудит обновления Horizon Worlds, своего приложения для социальных сетей метавселенной.

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Meta не объявила программу конференции, но ожидается, что мероприятие продлится целый день. Оно будет транслироваться онлайн.

Источник: cnbc