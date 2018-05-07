Международная версия смартфона Xiaomi Redmi S2 появилась на AliExpress по цене $159 за три дня до анонса

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Официальный анонс бюджетного смартфона Xiaomi Redmi S2 состоится только в четверг, однако на прошлой неделе его застали вживую в офлайн-магазинах в Чехии и Вьетнаме, а сегодня — на страницах онлайн-площадки AliExpress с полными характеристиками, изображениями и стоимостью.

Как и предполагалось ранее, смартфон Xiaomi Redmi S2 получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440×720 точек) и соотношением сторон 18:9, при этом габариты металического корпуса составят 160,73×77,26×8,1 мм. Оформление задней панели смартфона аналогично модели Xiaomi Mi 6X, здесь также можно увидеть двойную вертикальную камеру в верхнем левом углу и сканер отпечатов по центру. Покупатели смогут выбрать один из трех доступных цветов: Grey, Pink или Gold.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Qualcomm Snapdragon 625, дополненный 3 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 32 ГБ с поддержкой карт памяти microSD в гибридном слоте для SIM-карт. На сайте AliExpress не обнаружилось данных о других вариантах модели с иными размерами оперативной и постоянной памяти, но они вполне могут появиться позже.

Смартфон Xiaomi Redmi S2 получил фронтальную камеру на 16 Мп, а также двойную основную камеру из модулей на 12 Мп и 5 Мп. Работать аппарат будет под управлением фирменной оболочки MIUI 9 на основе Android 8 «Oreo».

Заказать международную версию Xiaomi Redmi S2 на AliExpress можно уже сейчас по следующей ссылке, минимальная стоимость составляет $159,99 или примерно 4400 грн.

Источник: AliExpress