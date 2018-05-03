Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi S2 полностью рассекретили за неделю до анонса [фото, видео, цена]

Две недели назад появились первые данные о том, что Xiaomi работает над новым бюджетным смартфоном Redmi S2. Сегодня официальные представители компании подтвердили, что анонс состоится уже 10 мая текущего года, при этом смартфон уже обнаружили в официальных магазинах бренда в Чехии и Вьетнаме, где не только узнали характеристики и стоимость, но и смогли сделать фотографии и даже снять видео новинки.

Итак, судя по информации из пражского магазина, Xiaomi Redmi S2 получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440×720 точек), процессор Qualcomm Snapdragon 625 и аккумулятор на 3080 мАч. Судя по более ранним утечкам, модель получит полный набор конфигураций памяти, включая варианты с 2, 3 и 4 ГБ ОЗУ и 16, 32 и 64 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон Xiaomi Redmi S2 получит фронтальную камеру на 16 Мп, а также двойную основную камеру из модулей на 12 Мп и 5 Мп. Работать аппарат будет под управлением фирменной оболочки MIUI 9 на основе Android 8 «Oreo».

В магазине во Вьетнаме модель удалось обнаружить в рекламном проспекте с указанием локальной цены VND 3,999,000, которая соответствует $175. Также в сети можно найти информацию о том, что модель Xiaomi Redmi S2 будет доступна в Индии как часть программы Android One.

Источник: GSMarena