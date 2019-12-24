Международный аэропорт «Борисполь» в первый раз за свою историю обслужил больше 15 млн пассажиров в год

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Сегодня, 24 декабря 2019 года, Международный аэропорт «Борисполь» впервые обслужил более 15 млн пассажиров за календарный год. Юбилейным пятнадцатимиллионным пассажиром стал пассажир Air Astana Арсений Смоляр, который вылетел из «Борисполя» в Ташкент с пересадкой в Нур-Султане.

Пассажира поздравил генеральный директор Международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин, к его поздравлениям присоединился Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и представители СМИ. А авиакомпания Air Astana вручила пассажиру подарок — сертификат на перелет.

«Этот показатель является рекордом аэропорта, и для меня большая честь передать поздравления от всей нашей команды. Очень приятно видеть довольных путешественников и понимать, что «Борисполь» действительно развивается, и с 2016 года в два раза увеличился пассажиропоток. В такие моменты понимаешь, что мы не зря работаем», — отметил Павел Рябикин.

Отметим, что еще в октябре текущего года Международный аэропорт «Борисполь» обслужил больше пассажиров с начала года, чем за весь 2018 год. По состоянию на 21 октября услугами аэропорта воспользовались 12 633 000 пассажиров, тогда же был сделан прогноз о преодолении планки в 15 млн пассажиров по итогам полного года.

Напомним, что 31 марта 2019 года в Борисполе открылся ранее законсервированный терминал F, в который перебрались авиакомпании Ryanair, Laudamotion, SkyUp и другие.

Источник: Международный аэропорт «Борисполь»