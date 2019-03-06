Специально для лоукостеров. 31 марта в Борисполе заново откроется терминал F, в него переберутся Ryanair, Laudamotion, SkyUp и многие другие

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Мы уже писали о том, что этой весной международный аэропорт «Борисполь» после почти шестилетнего простоя откроет пассажирский терминал F (этот терминал открыли в 2010 году, а спустя три года закрыли из-за низкого пассажиропотока и нерентабельности). Датой официального повторного открытия терминала F выбрали 31 марта. Это стало возможным благодаря бюджетным авиакомпания, которые за последние два года буквально наводнили рынок Украины. Первый заместитель генерального директора Международного аэропорта Борисполь Евгений Дыхне написал для Liga.net колонку о том, какие авиакомпании из него полетят и как будет работать аэропорт.



Для начала отметим, что расходы на восстановление работы терминала F и подготовки его к обслуживанию пассажиров составили около 100 млн грн, но руководство аэропорта «Борисполь» может себе это позволить и считает, что сейчас использование терминал F наряду с основным D является экономически целесообразным.



По словам Евгения Дыхне, необходимый для окупаемости эксплуатации терминала минимум — 15 рейсов в сутки. И уже сейчас набралось достаточное количество желающих выполнять рейсы из терминала F. То есть, с первого дня работы терминала F аэропорт сможет зарабатывать на нем.

Говоря об авиакомпаниях, новоиспеченный украинский лоукостер SkyUp Airlines выбрал терминал F своей точкой базирования вместо аэропорта Киев им. Сикорского (Жуляны). Некоторые зарубежные авиакомпании перенесут все свои рейсы в терминал F, другие — только часть. К первым относятся небезызвестные Ryanair, Laudamotion, Aigle Azur, ко вторым — YanAir, Air Serbia, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, IrakyAirways, Wind Rose.

Евгения Дыхне отметил, что одним из ключевых преимуществ для пассажиров от открытия нового терминала станет более удобный график.

«Утренние, вечерние и частично дневные пиковые слоты терминала D выделены под этих пассажиров и базовую авиакомпанию обеспечивающую трансфер (МАУ). Чартерные и лоукост перевозчики, выполняющие прямые рейсы «point to point» смогут оперировать в F. По этой причине мы не предлагаем терминал F компаниям, которые возят трансферных пассажиров или имеют «code-sharing» соглашения с другими оперирующими в терминале D компаниями», — рассказывает Евгения Дыхне.

Топ-менеджер также упомянул некоторые инфраструктурные особенности терминала F. Среди них — отсутствие телетрапов, пешие выходы на посадку и подвоз перронными автобусами. При этом по набору оказываемых услуг «новый» терминал F не должен уступать терминалу D. Эскалаторы, лифты, Wi-Fi, площади под магазины и кафе — все это есть. Еще одно преимущество терминала F — это компактность, то есть, можно будет быстрее добраться до самолета и совершить посадку.

Терминалы D и F, как видно на схеме выше, расположены на удалении друг от друга. Каждые 30 минут между терминалами курсирует бесплатный автобус (и нет, беспилотным он пока не стал).

Источник: Liga.net