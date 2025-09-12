Новости Наука и космос 12.09.2025 comment views icon

Межзвездная комета 3I/ATLAS меняет цвет, и зеленые человечки здесь ни при чем

Олександр Федоткін

Новые фото кометы 3I/ATLAS, сделанные во время полного лунного затмения, указывают на то, что межзвездный объект может приобретать ярко-зеленый цвет.

По мнению экспертов, такое изменение цвета может быть результатом приближения кометы к Солнцу. 3I/ATLAS имеет диаметр 11 км и движется со скоростью 210 тыс. км/ч. Вероятно, комета была выброшена из далекой звездной системы в пределах Млечного Пути и, вероятно, она намного старше Солнечной системы. 

В октябре этого года 3I/ATLAS должна приблизиться к Марсу, а уже 29 октября достигнет минимального расстояния от Солнца. По мере приближения к Солнцу комета поглощает все больше радиации от нашей материнской звезды. Из нее выбрасывается все больше льда, газа и пыли, формируя традиционный хвост.

7 сентября астрофотографы Михаэль Йегер и Джеральд Реманн сделали новые снимки кометы в темном небе над Намибией. Эти снимки были сделаны во время полного лунного затмения. На этих снимках комета приобрела изумрудный оттенок. 

Michael Jäger/Gerald Rhemann

Фото свидетельствуют, что с приближением к Солнцу 3I/ATLAS «позеленела» из-за выброса из ядра более редких химических веществ. Однако пока рано делать точные выводы, поскольку ни один другой фотограф или обсерватория пока не зафиксировали этих изменений. 

Это не впервые, когда астрономы наблюдают за зеленым свечением кометы. В последние годы было зафиксировано несколько подобных зеленых комет, включая C/2022 E3, которая пролетела мимо нас в 2023 году. Комета 12P/Pons-Brooks также окрасилась в зеленый цвет, приближаясь к Солнцу в 2024 году, а ранее в этом году астрономы заметили еще одну зеленую комету — SWAN25F.

Наиболее распространенной причиной этого необычного окраса является присутствие диуглерода в облаках льда и газа, окружающих кометы. Диуглерод представляет собой форму углерода, в которой два атома связаны между собой. Спектроскопические наблюдения 3I/ATLAS пока не обнаружили диуглерода. Однако, возможно, что он был похоронен между слоями льда, который растаял под действием солнечного излучения. 

«Или зеленое свечение может быть вызвано какой-то другой смесью газов или пыли, имитирующей классический кометный цвет с незнакомым химическим составом», — не исключают астрономы. 

По мнению астронома Ави Лёба из Гарварда, зеленый цвет может быть вызван цианидом, который был обнаружен в коме кометы в конце августа с помощью Очень Большого Телескопа в чилийской пустыне Атакама. Однако, приблизившись к Солнцу, 3I/ATLAS должна исчезнуть на несколько месяцев, а затем появиться снова, незадолго до того, как в декабре достигнет точки наибольшего сближения с Землей. Тогда она будет примерно в 700 раз дальше от нас, чем Луна.

Источник: LiveScience

