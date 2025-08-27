Телескоп Джеймса Уэбба впервые показал комету 3I/ATLAS: не космический корабль, но интересное поведение

Телескоп им. «Джеймса Уэбба» (JWST) впервые наблюдал за загадочной кометой 3I/ATLAS, которая ненадолго залетела в Солнечную систему.

JWST наблюдал за 3I/ATLAS с помощью инфракрасных камер и спектрографа ближнего инфракрасного диапазона 6 августа этого года. Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года обзорным телескопом ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

Это лишь третий обнаруженный межзвездный объект, который попал в Солнечную систему. Двумя другими межзвездными пришельцами были астероид 1I/’Oumuamua, обнаруженный в 2017 году, и комета 2I/Borisov, обнаруженная в 2019 году.

До «Джеймса Вебба» за кометой 3I/ATLAS уже наблюдали телескопы «Habble» и «SPHEREx». Целью наблюдений является определение характеристик 3I/ATLAS, включая размер, физические свойства и химический состав. В первоначальной публикации астрономов, наблюдавших за 3I/ATLAS с помощью JWST отмечается, что изучение подобных комет из других звездных систем помогает понять условия, существовавшие в этих системах в период их формирования. Эти результаты можно сравнить с тем, что ученые узнали об условиях в Солнечной системе 4,6 миллиарда лет назад, когда формировались планеты, астероиды и кометы.

По мере приближения кометы к Солнцу она нагревается, замороженные вещества в составе кометы переходят из твердого в газообразное состояние. Именно это образует характерный для кометы хвост и гало — или «кому». Астрономы использовали JWST и его спектрограф для обнаружения в коме 3I/ATLAS углекислого газа, воды, водяного льда, угарного газа и карбонилсульфида.

Наиболее неожиданным стало наибольшее соотношение углекислого газа к воде из тех, что когда-либо наблюдались в составе комет. Это может подсказать ученым, в каких условиях происходило формирование кометы 3I/ATLAS.

В частности, высокое содержание углекислого газа в этой комете может указывать, что внутри 3I/ATLAS богата углекислым газом. Это может означать, что комета содержит льды, подвергшиеся гораздо более сильному облучению, чем кометы в Солнечной системе.

Еще одна альтернативная версия, которую не исключают исследователи, предполагает, что высокое содержание углекислого газа в составе 3I/ATLAS может свидетельствовать о том, что эта комета могла сформироваться в определенном месте, которое называется «линией углекислого льда», внутри закрученного облака вещества или протопланетного диска, который окружал материнскую звезду. Это определяется как точка, в которой температура вокруг молодой звезды, или «протозвезды», падает достаточно низко, чтобы углекислый газ мог перейти из газообразного состояния в твердое.

При этом ученые также отмечают, что низкое содержание водяного пара может указывать на наличие внутри 3I/ATLAS чего-то, что мешает проникновению тепла к ледяному ядру. Это может препятствовать переходу воды изо льда в газ по сравнению со скоростью преобразования углекислого и угарного газов.

Результаты предыдущих наблюдений продемонстрировали, что возраст кометы 3I/ATLAS может составлять около 7 млрд лет. Таким образом она может стать самой старой из всех комет, за которыми велось наблюдение. Она может быть старше Солнечной системы примерно на 3 млрд лет.

Группа исследователей, которые проводили предварительные исследования кометы, пришла к такому выводу, изучив крутую траекторию движения кометы 3I/ATLAS через Солнечную систему. Это свидетельствует о том, что комета происходит из «толстого диска» Млечного Пути, который состоит из звезд, — области нашей Галактики, гораздо более древней, чем «тонкий диск», в котором зародилось Солнце.

Препринт с результатами исследования опубликован на Zenodo.org

Источник: Space.com