NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение

В среду, 2 июля, в NASA официально подтвердили, что таинственный космический объект, залетевший в Солнечную систему из межзвездного пространства, вероятно, является кометой.

Сначала объект получил название A11pl3Z, когда был впервые замечен Системой оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS). Сейчас космический объект движется в направлении Солнца со скоростью 245 тыс. км/ч по очень ровной прямой траектории. В среду, 2 июля, в NASA официально подтвердили, что таинственный объект, вероятно, является кометой. С того момента он получил название 3I/ATLAS.

По оценкам астрономов, диаметр 3I/ATLAS составляет около 20 км. Сейчас объект находится примерно в 4,5 раза дальше от Солнца, чем Земля. Комета должна максимально приблизиться к Солнцу 30 октября, в пределах 1,4 астрономических единиц. Перед этим космический объект также пролетит близко к Марсу, приблизившись к Красной планете на расстояние 0,4 астрономических единиц. По словам астрофизиков, 3I/ATLAS, вероятно в большей степени состоит изо льда и может иметь значительно меньшие размеры.

«Мы считаем, что эти маленькие ледяные кометы формируются под влиянием звездных систем. Затем, когда мимо проходит другая звезда, она тянет комету за собой и выбрасывает ее наружу. Такой объект становится бродягой, блуждающим по галактике, и теперь просто проходит мимо нас», — отмечает астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДавелл.

В то время, как комета будет пролетать рядом с Солнцем, наша планета будет находиться на противоположной стороне к звезде. Объект, скорее всего, приблизится к Земле на максимально близкое расстояние в декабре. По оценкам NASA, 3I/ATLAS не представляет угрозы для нашей планеты и будет оставаться на расстоянии 1,4 астрономических единиц.

Это всего третий зафиксированный объект, который прилетает в Солнечную систему из межзвездного пространства. Впервые космический объект, залетевший к нам из межзвездного пространства, был зафиксирован в 2017 году. Им оказался астероид «Оумуамуа». Некоторые ученые сначала классифицировали его как инопланетный зонд, однако впоследствии эти утверждения были опровергнуты. В 2019 году в Солнечную систему залетела комета 2I/Borisov.

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Источник: LivesScience