Microsoft Edge впервые стал вторым по популярности браузером, обойдя Firefox в марте





В марте прошлого года браузер Firefox по данным NetMarketShare занимал 9,27% рынка, значительно уступая Chrome, но уверенно занимая второе место. Тем не менее, в течение прошлого года популярность браузера от Mozilla начала снижаться, в итоге в марте 2020 года его впервые смог обойди Microsoft Edge. На конец прошлого месяца разница в доле рынка обеих программ была не очень большой, у Firefox она составила 7,19%, в то время как у Edge 7,59%. Но у браузера Microsoft она последние четыре месяца растёт, в то время как у Firefox, наоборот, падает.

Напомним, что в январе этого года компания Microsoft выпустила новую версию браузера Edge, основанную на движке Chromium, как и Google Chrome. Благодаря этому шагу браузер стал быстрее и получил поддержку популярных расширений, что, вероятно, и подстегнуло рост его популярности. Впрочем, до конкуренции с Chrome ему ещё очень далеко, ведь на конец марта браузер Google занимает 68,5% рынка, с большим отрывом являясь самой популярной в мире программой для просмотра веб-страниц. Но в Microsoft всё ещё надеются навязать поисковому гиганту конкуренцию на рынке браузеров. В скором времени компания планирует добавить новый Edge на все устройства Windows 10 в качестве обновления системы. Судя по всему, это позволит браузеру Microsoft нарастить долю рынка и более прочно закрепиться на втором месте.

Источник: NetMarketShare