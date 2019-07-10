Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 отказывается работать с некоторыми зарядными кабелями из-за некорректной схемы подключения разъема USB-C





В недавно представленном микрокомпьютере Raspberry Pi 4 обнаружили досадную оплошность — из-за неправильно спроектированного разъема USB-C с устройством не работают некоторые зарядные кабели.

Дело в том, что разработчики установили между двумя контактами USB-C разъема один резистор, хотя по официальной спецификации требуется, чтобы такие резисторы были установлены для каждого контакта раздельно. В результате «умные» кабели с обозначением E-marked опознают микрокомпьютер Raspberry Pi 4 как аудиоаксессуар (Audio Adaptor Accessory) и отказываются подавать на него необходимое питание. Такие кабели содержат специальный чип, который распознает различные типы подключенных устройств, они поставляются в том числе с ноутбуками Apple MacBook.

Разработчики Raspberry Pi 4 уже признали наличие проблемы, однако из-за аппаратной природы ее решение будет возможно лишь в следующей ревизии платы, которая появится только через несколько месяцев. Ну, а пока компания Raspberry Pi рекомендует пользоваться фирменным блоком питания или же USB-C кабелями без обозначения E-marked.

Источник: The Verge