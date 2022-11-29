Milrem Robotics и правительство Германии передадут Украине 14 беспилотных транспортников THeMIS – они будут спасать раненных и расчищать маршруты

Эстонский разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS. Передача финансируется министерством обороны Германии.

Из 14 автомобилей семь будут сконфигурированы для эвакуации раненых (CASEVAC) и должны быть доставлены к концу этого года. Остальные семь, которые ожидаются во втором квартале 2023 года, будут сконфигурированы для расчистки маршрута с полезной нагрузкой от французского производителя оборонной техники CNIM Systèmes Industriels.

«Эвакуация раненых и расчистка маршрута – это два трудоемких действия, которые требуют участия нескольких человек, находящихся под постоянной угрозой огня противника. Автоматизация этих задач с помощью беспилотных транспортных средств снижает эту опасность и позволяет большему количеству солдат оставаться в безопасной зоне или выполнять более важные задачи», — пояснил Юри Паюсте, директор оборонных исследований и разработок Milrem Robotics.

Ранее в этом году компания Milrem Robotics поставила один CASEVAC THeMIS украинской благотворительной организации.

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«Развертывание ББМ THeMIS в Украине означает, что украинские силы могут повысить безопасность своих солдат и позволить ББМ выполнять задачи, представляющие непосредственную угрозу для людей. Это конечная цель роботизированных систем. Milrem Robotics гордится тем, что может внести свой вклад в борьбу Украины с агрессором», — отметил Кулдар Вяэрси, генеральный директор Milrem Robotics.

THeMIS – многоцелевой беспилотный наземный аппарат с открытой архитектурой, которая позволяет быстро настраивать его в качестве транспортника, спасателя, для обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций, а также устанавливать оружие.

Беспилостник при собственной массе 1675 кг способен транспортировать до 750 кг полезной нагрузки со скоростью до 25 км/ч. Литий-ионный или свинцово-кислотный аккумулятор позволяет THeMIS работать автономно до 15 ч. Устройство управляется с помощью дистанционного пульта.

Другие интересные модификации THeMIS с сайта производителя:

Источник: Milrem Robotics