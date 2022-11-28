США рассматривают возможность поставок в Украину ракет GLSDB для HIMARS – дальность до 151 км, невысокая цена, доступные комплектующие

Пентагон оценивает предложение Boeing о поставке в Украину недорогих малогабаритных и высокоточных ракет, совместимых с пусковыми установками HIMARS и M270, что позволит ВСУ наносить удар по далеким тылам противника.

Военные запасы США и союзников сокращаются, а Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии. Предлагаемая ракета малого диаметра наземного базирования (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), является одним из примерно полдюжины вариантов запуска в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки, сообщили источники в отрасли.

GLSDB могут быть доставлены ​​уже весной 2023 года, согласно документу, предоставленному источниками, знакомыми с планом. Боеприпас представляет собой боевую часть управляемой авимабомбы GBU-39 (SDB) на базе неуправляемой ракеты M26. Оба элемента в большом количестве состоят на вооружении на вооружении США. Несмотря на невысокую дальность оригинальной M26, ракеты GLSDB способны преодолевать 94 мили (151 км).

Даг Буш, ответственный за закупки оружия для армии США, заявил, что армия также рассматривает возможность ускорения производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые в настоящее время производятся только на государственных предприятиях, разрешив их производство оборонным подрядчикам.

Вторжение в Украину увеличило спрос на оружие и боеприпасы американского производства. По словам Буша, союзники США в Восточной Европе делают много заказов на ряд вооружений, которые они поставляют Украине.

«Речь идет о том, чтобы получить количество по низкой цене», — говорит Том Карако, эксперт по вооружениям и безопасности Центра стратегических и международных исследований. Он утверждает, что запасы доступных вооружений в США сильно сократились: «становятся низкими по сравнению с уровнем, которые мы хотели бы иметь под рукой и тем количеством, которое может понадобиться для сдерживания Китая».

Хотя некоторое количество GLSDB уже изготовлено, существует множество логистических препятствий для официальных закупок. План Boeing требует отказа от раскрытия цены, освобождая подрядчика от тщательной проверки, которая гарантировала бы Пентагону наилучшую возможную сделку. Договоренность также потребует, чтобы по крайней мере шесть поставщиков ускорили поставки своих запчастей и услуг для быстрого производства оружия.

Представитель Boeing отказался от комментариев. Представитель Пентагона, лейтенант-коммандер Тим Горман, отказался комментировать предоставление каких-либо «конкретных возможностей» Украине, но сказал, что США и их союзники «определяют и рассматривают наиболее подходящие системы».

GLSDB создается совместно SAAB AB и Boeing Co и находится в разработке с 2019 года. В октябре исполнительный директор SAAB Микаэль Йоханссон сказал о GLSDB: «Мы скоро ожидаем контрактов на эти боеприпасы». Согласно данным SAAB, GLSDB управляются с помощью GPS, могут бороться с электронными помехами, использоваться в любых погодных условиях и эффективны против бронированных машин.

Ракетный двигатель M26 относительно распространен, а GBU-39 стоит около $40 тыс. за единицу, что делает готовый GLSDB недорогим боеприпасом с доступными комплектующими. Это позволит наладить производство к началу 2023 года, хотя его темпы не будут высокими.

Также Lockheed Martin разместила более 15 вакансий, связанных с производством HIMARS, в том числе инженеров по качеству цепочки поставок, аналитиков по закупкам и инженеров-испытателе. Ведущий оборонный подрядчик США решает проблемы цепочки поставок и нехватки рабочей силы, чтобы удвоить производство до 96 пусковых установок в год.

Источники: Reuters, Defense Express