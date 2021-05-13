Новости
Мінцифри презентувало нову версію національного тесту на цифрову грамотність «Цифрограм 2.0»

Мінцифри презентувало нову версію національного тесту на цифрову грамотність «Цифрограм 2.0»

Мінцифри презентувало нову версію національного тесту на цифрову грамотність «Цифрограм 2.0»


Міністерство цифрової трансформації України запустило на онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта» нову версію національного тесту на цифрову грамотність громадян «Цифрограм 2.0», яка містить 90 запитань.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що Мінцифра врахувала відгуки користувачів і пропозиції щодо покращення бета-версії «Цифрограм», зокрема, у всіх запитаннях тепер тільки одна правильна відповідь, і найвища оцінка за Цифрограм 2.0 — 90 балів за кількістю запитань.

Платформа «Дія.Цифрова освіта», де розміщений «Цифрограм 2.0», розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge. У той же час Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки проекту «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

«Тест Цифрограм 2.0 є гарною можливістю об’єктивно визначити свій рівень цифрової грамотності, зрозуміти, в чому є прогалини і як залишатися конкурентоспроможним на ринку праці. Фонд Східна Європа підтримав розробку, адже раніше подібного рівня тесту не існувало не лише в Україні, а й у багатьох розвинених країнах. Ми впевнені, що завдяки Цифрограму 2.0 українці отримають мотивацію покращувати свої цифрові навички» — зазначив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

«Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), вже більше 2 років активно підтримує Міністерство цифрової трансформації України. Однією з основних цілей проекту є промотування позитивних змін, що відбуваються в Україні, а дане Міністерство надає яскраві приклади таких змін, якими громадяни можуть користуватися вже зараз.

Цифрограм був створений як спосіб промотування послуг, що надає Міністерство, а переріс у самостійний проект, що надає можливість не лише оцінки цифрової грамотності українців, але й рекомендації щодо можливих шляхів покращення знань у сфері сучасних технологій» — розповів Костянтин Кузнєцов, старший експерт з розвитку проєктів «Ініціативи зміцнення громадської довіри» (UCBI II) в рамках програми USAID/OTI в Україні.

Також Мінцифра розширила і підсилила команду експертів для розробки «Цифрограм» версії 2.0. Зокрема, до команди експертів долучилась Академія цифрового розвитку.

«Цифрограм 2.0» допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини в цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

Тестування передбачає перевірку базових знань і навичок із цифрової грамотності в 6 сферах:

  1. Основи комп’ютерної грамотності.
  2. Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.
  3. Створення цифрового контенту.
  4. Комунікація і взаємодія в цифровому суспільстві.
  5. Безпека в цифровому середовищі.
  6. Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя в цифровому суспільстві.

Кожна із цих сфер знань охоплює 5 цифрових компетентностей, загалом оцінюються 30 цифрових компетентностей.

Джерело: Мінцифри

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить