Мінцифри презентувало нову версію національного тесту на цифрову грамотність «Цифрограм 2.0»





Міністерство цифрової трансформації України запустило на онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта» нову версію національного тесту на цифрову грамотність громадян «Цифрограм 2.0», яка містить 90 запитань.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що Мінцифра врахувала відгуки користувачів і пропозиції щодо покращення бета-версії «Цифрограм», зокрема, у всіх запитаннях тепер тільки одна правильна відповідь, і найвища оцінка за Цифрограм 2.0 — 90 балів за кількістю запитань.

Платформа «Дія.Цифрова освіта», де розміщений «Цифрограм 2.0», розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge. У той же час Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки проекту «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

«Тест Цифрограм 2.0 є гарною можливістю об’єктивно визначити свій рівень цифрової грамотності, зрозуміти, в чому є прогалини і як залишатися конкурентоспроможним на ринку праці. Фонд Східна Європа підтримав розробку, адже раніше подібного рівня тесту не існувало не лише в Україні, а й у багатьох розвинених країнах. Ми впевнені, що завдяки Цифрограму 2.0 українці отримають мотивацію покращувати свої цифрові навички» — зазначив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях. «Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), вже більше 2 років активно підтримує Міністерство цифрової трансформації України. Однією з основних цілей проекту є промотування позитивних змін, що відбуваються в Україні, а дане Міністерство надає яскраві приклади таких змін, якими громадяни можуть користуватися вже зараз. Цифрограм був створений як спосіб промотування послуг, що надає Міністерство, а переріс у самостійний проект, що надає можливість не лише оцінки цифрової грамотності українців, але й рекомендації щодо можливих шляхів покращення знань у сфері сучасних технологій» — розповів Костянтин Кузнєцов, старший експерт з розвитку проєктів «Ініціативи зміцнення громадської довіри» (UCBI II) в рамках програми USAID/OTI в Україні.

Також Мінцифра розширила і підсилила команду експертів для розробки «Цифрограм» версії 2.0. Зокрема, до команди експертів долучилась Академія цифрового розвитку.

«Цифрограм 2.0» допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини в цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

Тестування передбачає перевірку базових знань і навичок із цифрової грамотності в 6 сферах:

Основи комп’ютерної грамотності. Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними. Створення цифрового контенту. Комунікація і взаємодія в цифровому суспільстві. Безпека в цифровому середовищі. Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя в цифровому суспільстві.

Кожна із цих сфер знань охоплює 5 цифрових компетентностей, загалом оцінюються 30 цифрових компетентностей.

Джерело: Мінцифри