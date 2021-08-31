Мінцифри та Куншт презентували освітній серіал «Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю»





31 серпня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Данон в Україні у співпраці з науково-популярним медіа «Куншт» презентували новий освітній серіал для молоді «Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю».

«Щодня ми робимо безліч речей, які змінюють нашу планету. Можливо, ми навіть і не усвідомлюємо, наскільки наші буденні звички впливають на довкілля. І як, здавалося б, дрібниці, накопичуючись, стають проблемою світового масштабу. Втім, здебільшого це не сувора необхідність, а наш вибір. Зберегти планету – глобальний виклик для усіх нас. Від того, чи ми впораємося, залежить якість нашого життя вже сьогодні. Завдяки серіалу ви дізнаєтеся, як жити з турботою до довкілля, що таке вуглецевий слід та чому зміна клімату вас стосується. Зрозумієте, чому краще споживати сезонні та локальні продукти і на які маркування варто звертати увагу в супермаркеті. Дізнаєтеся, які упаковки є найбільш екологічними, і про лайфхаки, які дозволяють викидати менше продуктів у смітник. Одинадцять кроків, які змінять ваше життя на краще і дозволять зберегти нашу планету. Серіал наповнений цифровими інструментами та мобільними додатками, які допоможуть вам опанувати ваші нові екологічні звички».

Освітній серіал «Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю» охоплює такі теми:

Чому зміна клімату нас стосується?

Що таке сталий розвиток?

Що їсти, щоб не шкодити довкіллю?

Як не викидати третину продуктів у смітник?

Як нести їжу та речі додому eco-friendly (і чому екоторби — не панацея)?

Як правильно сортувати сміття і де займаються його переробкою в Україні?

Як те, що ми (не) їмо, допомагає вижити диким тваринам?

Cвідомо одягатися: що таке sustainable fashion та як долучитися до цього тренду?

Що потрібно знати про зелену енергетику?

Чи обов’язково подорожувати, як Грета Тунберг?

Під час презентації заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що в освітньому серіалі розглядається, які міфи про зміну клімату поширюють ЗМІ і чому вони шкідливі для розуміння проблеми, як будувати екосистему сталого підприємництва, на які ініціативи варто звертати увагу волонтерам, а також які цифрові рішення у цьому допомагають.

«У ситуації зі зміною клімату баланс думок сприяв поширенню не тільки фактів, а ще й міфів. Саме тому Куншт і команда експертів, які створювали курс «Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю», активно працювали, радились з науковцями, щоб неупереджено подати інформацію, верифікувати її та спростувати міфи щодо екоторб, енергетики й харчування» — зазначила проектний менеджер науково-популярного медіа «Куншт» Галина Рудик.

«Екосвідомість — це побутова звичка, яка поки що не набула такої популярності, як звичка чистити зуби вранці. Своїм завданням як громадської організації ми бачимо формування у суспільстві переконання в тому, що бути еко — вигідно насамперед для самої людини. Для того, щоб мати комфортне і безпечне життя, в якому немає руйнівних наслідків кліматичних змін. Саме тому громадяни сьогодні мають брати активну участь у процесах прийняття системних рішень, щоб захистити свої інтереси і свої конституційні права. А також впроваджувати сталі звички у побуті і вчити такій поведінці своїх дітей» — підкреслила засновник ГО «Україна без сміття» Євгенія Аратовська.

«Водний фонд України має проблеми як із кількістю (дефіцит води), так і з якістю води, в тому числі і питної. Незважаючи на зміну фокусу врядування та впровадження найкращих практик, як, наприклад, Водна рамкова директива та кілька інших «водних» директив, вирішення цих проблем лежить у площині спільного активного долучення та зміни звичок на більш сталі споживачами, прозорого контролю та грамотного менеджменту з боку державних органів, а також екотрансформації бізнесу. Головний бонус такої спільної діяльності в тому, що, вирішуючи проблеми природи, ми допомагатимемо і собі також, бо людина та природа — єдине ціле» — наголосила координатор напрямку «Вода» Всесвітнього фонду природи Україна (WWF) Інна Гоч.

У серіалі взяли участь: Алла Кошляк, Макс Кідрук, Євгенія Аратовська, Олеся Вершигора, Катерина Голуб, Інна Гоч, Марія Маслій, Анна Богущенко, Ірина Бондаренко та Марина Круть. Освітній серіал можна безоплатно подивитися на національному порталі з розвитку цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта».

Джерело: Дія.Цифрова освіта