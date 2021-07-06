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Мінцифри та МВС відкрили дані про VIN-коди зареєстрованих в Україні автомобілів для захиститу власників та покупців авто від шахраїв

Мінцифри та МВС відкрили дані про VIN-коди зареєстрованих в Україні автомобілів для захиститу власників та покупців авто від шахраїв

Мінцифри та МВС відкрили дані про VIN-коди зареєстрованих в Україні автомобілів для захиститу власників та покупців авто від шахраїв


Щоб захистити власників або покупців транспортних засобів, Мінцифри та Міністерство внутрішніх справ доповнили інформацію про авто VIN-кодами. Наразі ці дані доступні щодо авто, реєстраційні дії яких проводилися з 1 січня 2021 року. У планах — відкрити дані про VIN-коди транспортних засобів, зареєстрованих з 2013 року.

Відомості про транспортні засоби та їхніх власників — це найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч.

Раніше набір публікувався без VIN-кодів — унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр. Проте з 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, понад 820 тисяч.

У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють:

  • ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї;
  • перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи;
  • дізнатися точну дату розмитнення авто;
  • зрозуміти точну кількість попередніх власників, адже бути другим або шостим власником — це різні речі.

Незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують цю інформацію до своїх ресурсів і тоді цей процес займатиме лічені секунди.

Джерело: Мінцифри

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