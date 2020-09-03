Минцифры: В мобильном приложении «Дія» появится квалифицированная электронная подпись «Смарт-Дія»

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Министерство цифровой трансформации Украины начинает работу над внедрением квалифицированной электронной подписи (КЭП) «Смарт-Дія» в мобильном приложении «Дія». Соответствующее постановление, которое дало старт реализации экспериментального проекта, принял Кабинет Министров Украины на заседании 2 сентября 2020 года.

Эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи мобильного приложения «Дія» для получения квалифицированной электронной подписи «Смарт-Дія». Это означает, что пользователи «Дія» смогут получить квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.

«Смарт-Дія — это электронная подпись, которая будет действовать в течение короткого периода и гарантировать высокий уровень доверия и безопасности. «Смарт-Дія» позволит подписывать документы, получать административные, финансовые и коммерческие услуги прямо со смартфона», — отметил Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Удаленная идентификация пользователей для формирования первого квалифицированного сертификата будет осуществляться на основе данных, содержащихся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью технологии распознавания лица FaceID. В течение 6 месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного КЭП в «Дія». После завершения срока пользователь сможет снова пройти процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в «Дія» пользователи будут с помощью технологии распознавания лица.

Количество потенциальных пользователей квалифицированной электронной подписи «Смарт-Дія» составляет около 8 млн украинцев, которые являются собственниками биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользуются смартфонами с NFC-модулем.

За техническую и технологическую реализацию эксперимента будет отвечать государственное предприятие «Дія», которое относится к сфере управления Министерства цифровой трансформации Украины. Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой Украины и SURGe при поддержке Правительства Канады.

Напомним, что недавно Минцифры анонсировало крупное октябрьское обновление «Дії» с десятком новых услуг — в приложении появятся цифровые ИНН, свидетельство о рождении, справка переселенца и другие нововведения.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины