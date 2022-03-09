Минэнергетики: после победы Украина восстановит и осовременит свою энергетическую инфраструктуру до европейского уровня

После победы над врагом Украина восстановит все объекты энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения в результате военной агрессии россии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

“По предварительным оценкам, объектам энергетической инфраструктуры нанесен ущерб в десятки миллиардов гривен. Но мы все построим после нашей победы. Мы сделаем энергосистему еще более надежной и современной, она будет соответствовать лучшим европейским стандартам”, — подчеркнул он.

Герман Галущенко подчеркнул, что ремонтные бригады пытаются возобновить газо- и электроснабжение населенных пунктов как можно скорее. В то же время проведение работ усложняют боевые действия.

“Самые серьезные проблемы сейчас на участке газопровода “Донецк-Мариуполь”. Там большой разрыв. Но ведутся активные боевые деяния. Там стоят бригады готовы моментально пойти на устранение, но ждем соответствующих возможностей с точки зрения безопасности”, – отметил министр.

Также среди проблемных восстановления газо- и электроснабжения глава Минэнерго назвал районы к северу от Киева:

“Там тоже ведутся активные боевые действия. Нам удалось возобновить электроснабжение некоторым городкам, но для многих проблемы остаются”.

В то же время, в целом украинская энергосистема работает стабильно, подчеркнул Герман Галущенко. Он напомнил, что Украина 13-й день работает в изолированном режиме и работает достаточно успешно, обеспечивая технические параметры, которые должны быть в энергосистеме, в частности, частоту 50 Гц.

Напомним, что в результате обстрела оккупантами обесточена Чернобыльская АЭС. В результате из-за перегрева в хранилище ядерных отходов может подняться радиоактивное облако, которое способно распространиться на другие регионы Украины, беларусь, россию и Европу.