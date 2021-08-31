



Міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу наголосив, що вже від завтра громадяни України матимуть можливість задекларувати свої статки та в подальшому вільно їх використовувати. На думку міністра добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи, також новий закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.

На прес-брифінгу «Одноразове добровільне декларування — чиста фінансова історія» Міністр фінансів спільно з головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та в. о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим розповіли про деталі та запуск одноразового добровільного декларування фізичними особами.

Зазначимо, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в Законі №1539. Цей закон запроваджує створення прозорих умов для сплати податків громадянами та підвищує рівень їх податкової культури, а також кампанію із добровільного одноразового (спеціального) декларування активів фізичних осіб у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року, що передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Більш детально про законодавчу ініціативу розповів Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Автором цієї ініціативи є Президент. У законопроекті ми майже не встановлювали жодних обмежень щодо тих, хто може брати участь в амністії. Це податкові резиденти України, які є резидентами на момент декларування або на момент отримання доходу. Участь у податковій амністії не можуть взяти лише чиновники, які були чи продовжують бути чиновниками з 2005 року, а також люди на яких накладені санкції. Банки вже запитують про походження коштів для придбання коштовного майна, так триватиме і надалі, адже фінансова транспарентність — це ознака фінансового світу. Той, хто планує своє фінансове життя на декілька років вперед, вочевидь, повинен скористатися цією унікальною можливістю податкової амністії», — наголосив він.

Покрокову інструкцію процедури декларування представив Євген Олейніков, в. о. голови Державної податкової служби України.

За його словами процедура декларування – абсолютно добровільна. Більше того, декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів. По суті, ДПС вірить декларанту на слово. Він також зазначив, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подаватиметься декларантом до Державної податкової служби України через приватну частину Електронного кабінету. Така можливість настане вже завтра о 9 ранку.

Зі всією інформацією про податкову амністію, зокрема, прикладами заповнення декларації можна ознайомитися на веб-порталах Мінфіну та ДПС.

Джерело: Мінфін