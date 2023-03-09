Новый Mini Cooper EV получил двигатель мощностью 215 л.с. и запас хода до 400 км

Базовый вариант электрического Mini Cooper 2024 года с аккумулятором 40 кВт·ч получит двигатель мощностью 181 л.с./135 кВт (тот, что и имеет текущий Cooper SE), а улучшенный с 54 кВт·ч – 215 л.с./160 кВт.

Это существенное обновление, поскольку предыдущий Mini поставлялся с 32,6 кВт·ч.

Более крупные батареи обеспечат запас хода 300 и 400 км соответственно по циклам испытаний WLTP. Официальных оценок EPA еще нет, но обычно они ниже, поэтому составят примерно 230 и 290 км соответственно.

В 2025 году Mini хочет предложить версию John Cooper Works с еще большей мощностью – до 250 л.с.

Дизайн салона будет соответствовать ретро-эстетике Mini, пишет Autocar. Однако даже электрический Cooper получит физический ключ, а за рулем не будет дисплея водителя — вся информация будет выводиться на экран, расположенный по центру.

Mini по-прежнему будет выпускать модель с ДВС, но ожидает, что к 2025 году электромобили составят 50% продаж по сравнению с сегодняшними 15%. Ранее производитель заявлял о планах полностью перейти на электричество и прекратить продажу автомобилей с ДВС до 2030 года.

Электрическая модель создается в рамках соглашения между BMW и Great Wall Motor, заключенного в 2018 году. На официальных фото Mini показывает новый Cooper в желтом камуфляже, обещая раскрыть дизайн уже этой осенью.

Electrec предлагает просмотреть фото Mini без камуфляжа, которые появились в декабре 2021 года в Китае и продемонстрировали значительные изменения в дизайне экстерьера. Тогда на снимках рядом с раскрытой машиной расположились авто в камуфляже – почти не отличающиеся от новых, скрытых фото Mini.