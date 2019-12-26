Мининфраструктуры хочет увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% в 2020 году и до 63% в последующие годы

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Во время вчерашнего мероприятия по поводу достижения аэропортом «Борисполь» отметки в 15 млн пассажиров, министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал несколько интересных заявлений по развитию авиационной отрасли Украины.

«Прошлогодний рекорд в 12,6 млн пассажиров успешно побит. В этом году Борисполь продемонстрировал увеличение пассажиропотока на 21%. 15 млн пассажиров для аэропорта Борисполь — это абсолютный рекорд, но далеко не предел. За 5 лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должна увеличиться в три раза, а пассажиропотоки — достичь отметки 32 млн пассажиров», — отметил Министр инфраструктуры Украины.

Глава Министерства сообщил, что за январь-ноябрь 2019 года пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,7% и составили более 22,5 млн пассажиров, в том числе в международном сообщении — на 20% и составили 20,4 млн пассажиров.

Владислав Криклий заметил, что рост пассажиропотоков через аэропорты Украины является важным показателем экономического развития нашего государства и одновременно мощным сигналом инвесторам. В связи с этим, по словам Министра, Министерство инфраструктуры Украины реализует комплекс мероприятий для дальнейшего успешного развития авиационной отрасли.

Одной из самых важных задач является увеличение доли лоукостеров на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем — до 63%.

«Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким же привычным явлением в жизни как и путешествие автобусом или поездом», — подчеркнул Министр инфраструктуры Украины.

В свою очередь в Мининфраструктуры рассчитывают, что оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы. Планируется за бюджетные средства реконструкция и развитие новых аэропортов в регионах — в Днепре, Мукачево и Измаиле (в бюджете 2020 года на эти цели заложен 1 млрд грн, что в 5 раз больше, чем в 2019 году). Также идет активная работа над привлечением частных инвесторов к развитию региональных аэропортов, в частности, планируется концессия аэропортов Херсон, Черновцы и Запорожье.

Напомним, что лоукостеры могут начать использовать «стоячие» авиакресла, чтобы еще больше повысить плотность пассажиров в салонах.

Источник: Мининфраструктуры