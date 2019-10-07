Министерство цифровой трансформации Украины дало старт внедрению SmartID, электронных водительских прав и студенческих билетов





Неделю назад Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о скором введении электронных водительских удостоверений и запуске услуги SmartID. В пятницу, 4 октября, состоялось рабочее совещание с участием вышеупомянутого министра, представителей МОН, МВД и председателя правления АО КБ «ПриватБанк» Петра Крумханзла, во время которого были озвучены первые официальные подробности о данном проекте.

Во время встречи сторонами был также подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве и внедрении инновационных государственных сервисов в Украине между Минцифры и ПриватБанком.

«В Украине финтех развит на уровне, который даже выше, чем у многих европейских стран. Ярким примером является ПриватБанк с его опытом разработки собственных нестандартных цифровых решений. Сегодня мы подписываем этот документ для старта сотрудничества по ряду важных проектов в рамках концепции цифровизации» — отметил Михаил Федоров перед подписанием документа.

В свою очередь Петр Крумханзл заверил, что ПриватБанк готов оказать поддержку своими технологиями и квалифицированными специалистами для максимально быстрого запуска публичных цифровых услуг и сервисов.

Отметим, что в рамках стратегии по диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID. Это позволит ускорить процесс и расширить зону действия цифровых услуг для граждан страны. Процедура получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID займет меньше минуты, ее можно будет провести с любого устройства, подключенного к интернету. Клиенты ПриватБанка также смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации с паспортом и ИНН.

Второй, но не менее приоритетный вопрос встречи — запуск в Украине цифрового водительского удостоверения и цифрового студенческого билета в сотрудничестве с МВД и Минобразования. В данный момент планируется экспериментальное внедрение цифрового водительского удостоверения с QR-кодом. Как отметил Федоров, «планшет есть у 30% полицейских», которые при необходимости могут быстро отсканировать QR-код и проверить водительское удостоверение в своей базе данных. Аналогичные проекты уже работают в США, Дании и Польше.

В свою очередь электронный студенческий билет в смартфоне — это больше, чем цифровая версия традиционного студенческого пластикового билета. Это, по сути, отдельное приложение для студента, функционал которого «собирается» исходя из потребностей конкретного учебного заведения и его студентов. В данный момент это эксперимент, но впоследствии возможен полный переход на генерацию студенческого билета только в смартфоне и возможность минимизировать или полностью отказаться от печати пластикового удостоверения.

Источник: Кабмин Украины