«Що це було?». Министр цифровой трансформации Федоров рассказал о введении электронных водительских удостоверений и запуске SmartID вместе с Приватбанком





Сегодня на «Украинской правде» вышло большое интервью с вице-премьером по вопросам цифровой трансформации Михаилом Федоровым. О планах в течение полутора-двух лет полностью покрыть всю страну мобильным интернетом мы уже написали в предыдущей новости, а здесь речь пойдет о новых проектах в рамках нашумевшей правительственной инициативы «Держава в смартфоні» (вкратце: цель в том, чтобы к 2024 году иметь 90% государственных услуг онлайн).

Так вот, в планах правительства запуск новых сервисов, которые позволят перевести водительские права и студенческие билеты в электронный вид. Речь идет о соответствующем ПО, которое позволит использовать смартфон в качестве водительского удостоверения. Отметим, что сама по себе идея не нова: ранее мы писали о подобных инициативах в США, Дании и Польше.

Как отметил Федоров, «планшет есть у 30% полицейских», которые при необходимости могут быстро отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных. В селах же, где нет планшетов, по словам вице-премьера, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и связываются с диспетчером, чтобы проверить удостоверение.

Увы, ни подробностей, ни ориентировочных сроков запуска услуги вице-премьер не назвал.

В ходе интервью он также упомянул проект технологии SmartID — аналог хорошо знакомой технологии MobileID, которая позволит быстро и удобно получать любую государственную услугу через смартфон. По словам Федорова, совместно с Приватбанком идет разработка соответствующего ПО, а уже в декабре этого года или январе следующего планируется запуск технологии SmartID, которая, цитируя вице-премьера, «откроет рынок сразу почти 10 млн пользователей сервиса Приват24». Вице-премьер отметил, что после запуска пользователям больше не нужно будет обращаться в отделение банка и записывать ЭЦП на флэш-накопитель, а можно будет с помощью смартфона подписать любую услугу и получить удаленно электронную подпись. Заявление, мягко говоря, странное, учитывая, что Приватбанк уже давно позволяет получить ЭЦП через Приват24 без необходимости посещения отделения. Опять-таки никакой конкретики в отношении SmartID Федоров не предоставил, так что непонятно, чем конкретно технология будет отличаться от той же MobileID или BankID и зачем вообще нужен еще один протокол идентификации. Видимо, придется дождаться озвученных чиновником сроков.

Источник: УП