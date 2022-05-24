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MintForUkraine. Коллекция из 1 млн произведений NFT-искусства, созданных с использованием искусственного интеллекта, в поддержку Украины

MintForUkraine. Коллекция из 1 млн произведений NFT-искусства, созданных с использованием искусственного интеллекта, в поддержку Украины

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину благотворительные NFT-проекты стали одним из наиболее заметных способов сбора средств для гуманитарной помощи Украине. И вот сегодня запустился очередной такой проект MintForUkraine, который отличается от других масштабом и оригинальным подходом — это коллекция NFT-искусства, состоящая из 1 миллиона произведений, созданных с использованием искусственного интеллекта.

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Это инициатива Киевской школы экономики (KSE). Также в проекте приняли участие украинские Минцифра, Минкульт, МОЗ и МИД, а также Artificial Intelligent Mind Collective, Ukraine.ua, Reface, Polygon Studios и OpenSea.

Авторы называют коллекции MintForUkraine «крупнейшей в мире». Она вдохновлена ​​украинскими писателями, поэтами, художниками, режиссерами и всем богатым украинским культурным наследием.

Коллекцию создал художник и визионер Фил Боссуа (Phil Bosua) и алгоритмы искусственного интеллекта.

«Я думаю, что сотрудничество человека и искусственного интеллекта – новое большое движение в искусстве. Теперь у нас есть прямая связь между замыслом к ​​выражению, и мы можем создавать столько искусства, сколько можем себе представить. Когда мы объединяем эти идеи с глобальным культурным кризисом, искусство способно вызвать изменения в масштабах, которые мы до сих пор не представляли», — комментирует Фил Босуа.

Коллекция MintForUkraine предназначена не только для участников криптосообществ. Проект позволяет всем участникам бесплатно создать виртуальный кошелек и возможность совершать пожертвования в выбранной валюте или криптовалюте. На официальном вебсайте есть руководство для пользователей, так что все желающие, кто хочет помочь Украине, защитить и сохранить ее культуру, могут присоединиться.

Партнерство с NFT-маркетплейсом OpenSea означает, что каждый созданный NFT пойдет на немедленную гуманитарную помощь и будущие усилия по восстановлению Украины, создавая постоянный механизм сбора средств и поощряя пользователей к участию в проекте.

До 10% всей суммы пожертвований пойдут на поддержку украинских художников и заведений культуры, тогда как остальные 90% пойдут на гуманитарную поддержку Украины через проверенную сеть благотворительных организаций. Помощь включает в себя поставки аптечек, медицинскую и гуманитарную помощь гражданам Украины, гранты для студентов и ученых, пострадавших от российского вторжения.

В дальнейшем средства, вырученные от MintForUkraine, будут направлены на проекты восстановления Украины.

По состоянию на 18 мая 2022 года, Институт KSE оценивает стоимость поврежденной инфраструктуры в $97 млрд. Правительство Украины оценивает, что для восстановления страны нужно не менее $600 млрд, включая сотни школ, больниц и тысячи разрушенных жилых домов.

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