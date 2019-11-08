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Минюст Украины полностью открыл Единый государственный реестр предпринимателей (юрлица, ФОП, общественные формирования)

Минюст Украины полностью открыл Единый государственный реестр предпринимателей (юрлица, ФОП, общественные формирования)

Минюст Украины полностью открыл Единый государственный реестр предпринимателей (юрлица, ФОП, общественные формирования)


Министр юстиции Денис Малюська 6 ноября 2019 года подписал приказ, который предусматривает открытие Единого государственного реестра (ЕГР) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в полном объеме.

Таким образом, теперь в реестре можно искать по новым параметрам: номеру регистрации ФОП, подписантам, филиалам. Согласно приказу, часть информации обновляется в реестре ежедневно, часть — раз в пять дней. Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

«Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФОП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине. Наличие номера регистрации ФОП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в направлении открытых данных.

Например, Государственная налоговая служба сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговом статусе и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. Отныне Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире», — прокомментировал Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.

Напомним, что в октбяре Кабмин совместно с OpenDataBot запустил онлайн-инструмент для отслеживания изменений в государственных предприятиях.

Источник: Liga.net

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