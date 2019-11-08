Минюст Украины полностью открыл Единый государственный реестр предпринимателей (юрлица, ФОП, общественные формирования)

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Министр юстиции Денис Малюська 6 ноября 2019 года подписал приказ, который предусматривает открытие Единого государственного реестра (ЕГР) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в полном объеме.

Таким образом, теперь в реестре можно искать по новым параметрам: номеру регистрации ФОП, подписантам, филиалам. Согласно приказу, часть информации обновляется в реестре ежедневно, часть — раз в пять дней. Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

«Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФОП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине. Наличие номера регистрации ФОП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в направлении открытых данных. Например, Государственная налоговая служба сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговом статусе и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. Отныне Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире», — прокомментировал Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.

Напомним, что в октбяре Кабмин совместно с OpenDataBot запустил онлайн-инструмент для отслеживания изменений в государственных предприятиях.

Источник: Liga.net