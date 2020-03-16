Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В Украине продолжают принимать меры по противодействию дальнейшему распространению в стране коронавируса COVID-19. И вот сейчас Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске расширенного доступа к локальным уведомлениям Facebook с последними новостями о коронавирусе, поступающими из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19.

Теперь при формировании ленты новостей в нее автоматически будут добавляться важные сервисные сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Вскоре обещают подключить дополнительные поисковый модуль Search Modules — со специальными оповещениями для тех, кто сам ищет информацию о коронавирус.

В рамках сотрудничества Facebook также будет продвигать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины в соцсети. Язык оповещений будет соответствовать настройкам профиля пользователя.

Буквально на днях офисом президента также был запущен специальный онлайн-сервис для отслеживания распространения коронавируса на карте Украины.

Где еще следить за новостями о коронавирусе

Специальная страница ВОЗ, где публикуют ежедневные сводки по развитию ситуации.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также завели страницу, посвященную распространению инфекции на территории страны.

Интерактивная карта, которую поддерживает международный исследовательский проект GISAID. Данные собираются из нескольких источников: сообщений ВОЗ, CDC и Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Несколько специальных ресурсов для медиков и специалистов: 1, 2, 3, 4.