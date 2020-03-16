Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине
В Украине продолжают принимать меры по противодействию дальнейшему распространению в стране коронавируса COVID-19. И вот сейчас Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске расширенного доступа к локальным уведомлениям Facebook с последними новостями о коронавирусе, поступающими из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19.
Теперь при формировании ленты новостей в нее автоматически будут добавляться важные сервисные сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Вскоре обещают подключить дополнительные поисковый модуль Search Modules — со специальными оповещениями для тех, кто сам ищет информацию о коронавирус.
В рамках сотрудничества Facebook также будет продвигать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины в соцсети. Язык оповещений будет соответствовать настройкам профиля пользователя.
Буквально на днях офисом президента также был запущен специальный онлайн-сервис для отслеживания распространения коронавируса на карте Украины.
Где еще следить за новостями о коронавирусе
- Специальная страница ВОЗ, где публикуют ежедневные сводки по развитию ситуации.
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также завели страницу, посвященную распространению инфекции на территории страны.
- Интерактивная карта, которую поддерживает международный исследовательский проект GISAID. Данные собираются из нескольких источников: сообщений ВОЗ, CDC и Национальной комиссии по здравоохранению Китая.
- Несколько специальных ресурсов для медиков и специалистов: 1, 2, 3, 4.
- 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Одновременно количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.
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- С 16 марта Украина также закрыла границы для иностранцев, ограничив пассажирское авиасообщение.
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- В Украине официально зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19 и одна смерть от него.
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- По состоянию на утро 16 марта в более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели почти 170 тыс. человек, выздоровели более 77 тысяч человек, умерли 6,5 тыс. человек.