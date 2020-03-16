Новости
Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине

Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине

Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине


В Украине продолжают принимать меры по противодействию дальнейшему распространению в стране коронавируса COVID-19. И вот сейчас Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске расширенного доступа к локальным уведомлениям Facebook с последними новостями о коронавирусе, поступающими из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19.

Теперь при формировании ленты новостей в нее автоматически будут добавляться важные сервисные сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Вскоре обещают подключить дополнительные поисковый модуль Search Modules — со специальными оповещениями для тех, кто сам ищет информацию о коронавирус.

В рамках сотрудничества Facebook также будет продвигать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины в соцсети. Язык оповещений будет соответствовать настройкам профиля пользователя.

Буквально на днях офисом президента также был запущен специальный онлайн-сервис для отслеживания распространения коронавируса на карте Украины.

Где еще следить за новостями о коронавирусе

  • Специальная страница ВОЗ, где публикуют ежедневные сводки по развитию ситуации.
  • Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также завели страницу, посвященную распространению инфекции на территории страны.
  • Интерактивная карта, которую поддерживает международный исследовательский проект GISAID. Данные собираются из нескольких источников: сообщений ВОЗ, CDC и Национальной комиссии по здравоохранению Китая.
  • Несколько специальных ресурсов для медиков и специалистов: 1234.
  • 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Одновременно количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.
  • С 16 марта Украина также закрыла границы для иностранцев, ограничив пассажирское авиасообщение.
  • В Украине официально зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19 и одна смерть от него.
  • По состоянию на утро 16 марта в более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели почти 170 тыс. человек, выздоровели более 77 тысяч человек, умерли 6,5 тыс. человек.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить