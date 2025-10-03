Млечный Путь всколыхнула гигантская волна неизвестного происхождения, — заявление ESA

Данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA) показали, что по галактике Млечный Путь движется гигантская волна неизвестного происхождения, смещая миллиарды звезд.

Галактическая волна была замечена в картографических данных Gaia. Телескоп с высокой точностью отслеживал положение и схемы движения миллионов звезд до вывода из эксплуатации в начале этого года.

Подобно ряби в пруду, эта волна влияет на звезды, расположенные на расстоянии 30-65 тыс. световых лет от центра галактики. Это значительная часть Млечного Пути, диаметр которого составляет около 100 тыс. световых лет.

Астрономы не знают, что стало причиной этой волны. В ESA заявляют, что одной из причин могло быть столкновение с меньшей карликовой галактикой. Однако для точного ответа необходимы дополнительные исследования.

Gaia составляла карты скорости и траекторий движения звезд в течение почти 12 лет. В 2020 году телескоп зафиксировал странные колебания Млечного пути. Загадочную волну исследовали в результате отслеживания движения и положения молодых гигантских звезд, а также группы цефеид — звезд с предполагаемой, но переменной яркостью.

«Поскольку молодые гигантские звезды и цефеиды движутся вместе с волной, ученые считают, что газ в диске также может участвовать в этом крупномасштабном движении. Возможно, молодые звезды хранят память о волновой информации, полученной от газа, из которого они родились», — отмечается в сообщении ESA.

Астрономы Европейского космического агентства сравнили эту волну с той, что создают спортивные болельщики на стадионе. Похожий тип волнового движения виден во время наблюдений за нашей галактикой в горизонтальной плоскости.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Недавно обнаруженная волна также может быть связана с гораздо меньшей волной в Млечном Пути, уже известной ученым как волна Рэдклиффа. Она видна примерно в 500 световых годах от Солнца и простирается на 9 тыс. световых лет в пространстве.

«Однако волна Рэдклиффа намного меньше, расположена в другой части галактического диска по сравнению с волной, которая изучается в нашей работе. Эти две волны могут быть связаны, а могут и не быть. Именно поэтому мы бы хотели провести дополнительные исследования», — отмечает ведущий автор исследования из Национального института астрофизики в Италии Элоиза Поджо.

Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics

Источник: LiveScience