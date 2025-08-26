"Пунктум": найден непонятный объект, "мощнее" черных дыр и второй по яркости во Вселенной

Группа астрономов из Института астрофизических исследований Университета Диего Порталеса в Чили обнаружила чрезвычайно мощный, загадочный объект в соседней с нами галактике, получивший название «Пунктум», не похожий ни на что, с чем до этого встречались ученые.

Отмечается, что наблюдать за загадочным объектом пока можно только в миллиметровом диапазоне радиоволн. Открытие было сделано группой астрономов под руководством Елены Шабловинской, обнаружившей странный объект с помощью Большого телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама.

«За пределами области сверхмассивных черных дыр «Пунктум» действительно мощный», — отмечает Шабловинская.

Астрономы пока не понимают, что же на самом деле представляет собой этот объект. Известно лишь, что он имеет компактные размеры и удивительно структурированное магнитное поле. Фактически, он излучает большое количество энергии.

«Если рассматривать это в контексте, «Пунктум» поразительно яркий — в 10-100 тыс. раз ярче типичных магнетаров, примерно в 100 раз ярче микроквазаров и в 10-100 раз ярче каждой известной сверхновой. Среди звездных источников в нашей галактике его превосходит только Крабовидная туманность», — объясняет Шабловинская.

Загадочный объект находится в галактике NGC 4945, на расстоянии 11 млн световых лет от Земли. Эта галактика довольно близко соседствует с Млечным Путем. Галактика находится за пределами Местной группы, однако «Пунктум» невозможно увидеть в оптическом или рентгеновском диапазоне. Он виден только в миллиметровом радиодиапазоне. Ожидается, что в дальнейшем этот объект попытаются исследовать с помощью телескопа «Джеймс Вебб» в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах.

Яркость этого объекта оставалась неизменной по результатам нескольких наблюдений, проведенных в 2023 году. Это означает, что речь не идет о вспышке или каком-то другом кратковременном явлении. Миллиметровое излучение обычно исходит от холодных объектов, таких как молодые протопланетные диски и межзвездные молекулярные облака. Однако высокоэнергетические явления, такие как квазары и пульсары, могут генерировать радиоволны с помощью синхротронного излучения, при котором заряженные частицы, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, описывают спираль вокруг линий магнитного поля и излучают радиоволны.

Исходя из силы поляризации света в миллиметровом диапазоне, исследователи пришли к выводу, что «Пунктум» должен иметь высокоструктурированное магнитное поле. По мнению Шабловинской, излучение, которое наблюдали астрономы, является именно синхротронным. Объекты с сильной поляризацией обычно компактны, поскольку более крупные объекты имеют хаотичные магнитные поля, которые нейтрализуют любую поляризацию.

Астрономы не исключают, что источником этого синхротронного излучения может быть магнетар, представляющий собой пульсар с мощным магнитным полем. И хотя упорядоченное магнитное поле вполне удовлетворяет всем требованиям к магнетарам, магнетары в миллиметровом диапазоне не такие яркие и мощные, как «Пунктум».

Остатки сверхновой, такие как Крабовидная туманность, представляющая собой беспорядочную начинку звезды, выброшенную в космос в 1054 году нашей эры, ярко светятся в миллиметровом диапазоне. Проблема в том, что остатки сверхновой довольно велики — сама крабовидная туманность имеет диаметр около 11 световых лет, — тогда как «Пунктум», очевидно, гораздо меньше и компактнее.

«На данный момент «Пунктум» действительно стоит особняком — он не вписывается ни в одну из известных категорий. И, честно говоря, ничего подобного не наблюдалось ни в одном из предыдущих миллиметровых обзоров, в основном потому, что до недавнего времени у нас не было ничего столь же чувствительного и высокоточного, как ALMA», — отмечает Елена Шабловинская.

Существует также предостережение, что «Пунктум» может быть аномалией — экстремальной версией известного астрономам объекта, того же магнетара в необычной среде, или остатками сверхновой, взаимодействующими с плотным веществом. Этот объект в 100 раз слабее активного ядра галактики NGC 4945, питающегося энергией от сверхмассивной черной дыры. Вероятно, что астрономам вообще не удалось бы увидеть «Пунктум», если бы не его удивительно мощная поляризация.

Наблюдения, которые открыли «Пунктум», сосредотачивались на ярком активном ядре NGC 4945. «Пунктум» оказался в поле зрения лишь случайно. В будущих наблюдениях за этим объектом с помощью ALMA можно будет достичь гораздо более низкого уровня шума, не беспокоясь о пересвете яркого ядра галактики, и его можно будет наблюдать на разных частотах.

«Высокое разрешение и широкий спектральный диапазон JWST могут помочь выяснить, является ли излучение «Пунктума» чисто синхротронным или включает пылевые или эмиссионные линии», — надеется Шабловинская.

Предварительные результаты исследования доступны на Astro.ph

Источник: LiveScience