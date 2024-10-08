Новости Наука и космос 08.10.2024 в 16:35 comment views icon

Астрономы нашли галактику, которая «зеркалит» наш Млечный Путь

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Астрономы нашли галактику, которая «зеркалит» наш Млечный Путь

Одна из самых отдаленных спиральных галактик, которую когда-либо наблюдали, несколько озадачила исследователей, поскольку напоминала по структуре наш Млечный путь.

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Галактику REBELS-25 обнаружили с помощью Большого миллиметрового радиотелескопа Атакамы (ALMA), согласно исследованию, принятому к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (через Futurism). 

Благодаря чрезвычайно высокому разрешению ALMA астрономы смогли разглядеть REBELS-25 почти в деталях, заметив большие спиральные рукава и вытянутую центральную полосу — подобные нашему Млечному пути

Из самого интересного здесь то, что галактика выглядит невероятно «опрятно» — и это при том, что астрономы увидели ее такой, какой она была, когда возраст Вселенной достигал всего 700 млн лет (лишь 5% от ее нынешнего возраста в 13,8 миллиарда). Возраст Млечного пути для сравнения — 13,6 млрд лет

Другими словами: исследователи думали, что галактике понадобится 13,6 млрд лет, чтобы выглядеть так же «упорядоченно», как наша — тогда как REBELS-25 демонстрирует, что для этого хватит и 700 млн лет.

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«Галактика, подобная Млечному Пути, подвергает сомнению наше понимание того, как быстро галактики в ранней Вселенной эволюционируют в упорядоченные галактики современного космоса», — объяснила ведущий автор исследования и докторант Лейденского университета Люси Роуленд.

Команда надеется продолжить исследование REBELS-25 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

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