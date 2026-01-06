Мобильный уничтожитель дронов: в США лазерную пушку установили на авто

Армия США начала устанавливать лазерную систему Locust Laser Weapon System второго поколения от оборонного подрядчика AeroVironment на часть своих машин. Это мощное 20-киловаттное оружие направленной энергии, которое работает скорее как электрическая мухобойка, чем как ракета.

Усовершенствованная система с установленным на тактических машинах лазером Locust отражает переход от стационарных, громоздких средств направленной энергии к мобильной, проверенной в реальных условиях защите от беспилотных воздушных угроз. Лабораторные демонстрации становятся теперь полевыми решениями, сформированными практическим боевым использованием. Первой платформой стал Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), сочетающий проверенную в бою надежность с доработками, сделанными на основе более трех лет эксплуатации за рубежом.

Ранее система была интегрирована на пехотных машинах General Motors Defense Infantry Squad Vehicle. Переход Locust на платформу JLTV расширяет их маневренность в более широком спектре операционных сред. Система также является платформо-независимой: совместима со стационарными объектами и другими типами транспортных средств, что позволяет быстро передислоцировать ее туда, где она нужна. По данным AeroVironment, обновленная версия получила излучатель с большей апертурой, что повышает летальность и отражает уроки, извлеченные из предыдущих развертываний.

Locust работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Автоматизированные функции выполняют инфракрасный поиск и сопровождение нескольких целей, накладывают отслеживание со сверхвысокой пропускной способностью на видео высокой четкости и открыто интегрируются с различными типами сенсоров. Операторы могут управлять системой вручную с помощью стандартного игрового контроллера, используя такие возможности, как точное слежение, лазерный дальномер и система захвата и сопровождения цели.

Интерфейс минимизирует требования к подготовке персонала и одновременно максимизирует эффективность в средах с высокой плотностью угроз. Поддержка сетей командования и управления позволяет армии быстро развертывать Locust и эффективно координировать его во время миссий. Операторы уже использовали эти системы с высокой оперативной готовностью и результативностью в реальных развертываниях, активно защищая военных, союзников и инфраструктуру от воздушных угроз.

В AeroVironment подчеркивают, что эти доработки вместе с мобильностью на JLTV означают практическую эволюцию от ранних стационарных или тяжелых систем к оперативным и адаптивным средствам обороны. Хотя другие страны, в частности Израиль со своим 100-киловаттным Iron Beam, заявляют об операционной готовности лазеров противодействия дронам, сочетание в Locust проверенного полевого опыта, модульной архитектуры и мобильности на транспортных средствах подчеркивает фокус армии США на интеграции возможностей направленной энергии непосредственно во фронтовые подразделения. Превращая уроки прототипных развертываний в мобильные, боево готовые системы, AeroVironment позиционирует Locust как масштабируемое, надежное и удобное для пользователей решение против современных угроз на поле боя.

Учитывая то, что в рамках программы Минобороны AMP-HEL (Army Multi-Purpose High-Energy Laser) уже поставлено несколько итераций прототипов, Locust демонстрирует подход, сосредоточенный на развертывании и доработке, а не на длительных демонстрациях. Армия разворачивает лазерные системы противодействия дронам, собирает обратную связь по эксплуатации и интегрирует эти уроки в следующие версии, продвигая технологию к более широкому применению. Вообще, армия США стремительно становится более мобильной: Пентагон уже тестирует систему борьбы с дронами с помощью микроволн, а компания General Atomics предлагает сбивать баллистические ракеты с помощью рельсовых пушек. Другие страны тежне отстают: да, во Франции недавно создали мощную лазерную винтовку.

Источник: Techspot.com