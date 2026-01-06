Новости Military Tech 06.01.2026 comment views icon

Мобильный уничтожитель дронов: в США лазерную пушку установили на авто

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Армія США встановила 20-кіловатну лазерну зброю для знищення дронів на піхотні машини

Армия США начала устанавливать лазерную систему Locust Laser Weapon System второго поколения от оборонного подрядчика AeroVironment на часть своих машин. Это мощное 20-киловаттное оружие направленной энергии, которое работает скорее как электрическая мухобойка, чем как ракета.

Усовершенствованная система с установленным на тактических машинах лазером Locust отражает переход от стационарных, громоздких средств направленной энергии к мобильной, проверенной в реальных условиях защите от беспилотных воздушных угроз. Лабораторные демонстрации становятся теперь полевыми решениями, сформированными практическим боевым использованием. Первой платформой стал Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), сочетающий проверенную в бою надежность с доработками, сделанными на основе более трех лет эксплуатации за рубежом.

Ранее система была интегрирована на пехотных машинах General Motors Defense Infantry Squad Vehicle. Переход Locust на платформу JLTV расширяет их маневренность в более широком спектре операционных сред. Система также является платформо-независимой: совместима со стационарными объектами и другими типами транспортных средств, что позволяет быстро передислоцировать ее туда, где она нужна. По данным AeroVironment, обновленная версия получила излучатель с большей апертурой, что повышает летальность и отражает уроки, извлеченные из предыдущих развертываний.

Locust работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Автоматизированные функции выполняют инфракрасный поиск и сопровождение нескольких целей, накладывают отслеживание со сверхвысокой пропускной способностью на видео высокой четкости и открыто интегрируются с различными типами сенсоров. Операторы могут управлять системой вручную с помощью стандартного игрового контроллера, используя такие возможности, как точное слежение, лазерный дальномер и система захвата и сопровождения цели.

Интерфейс минимизирует требования к подготовке персонала и одновременно максимизирует эффективность в средах с высокой плотностью угроз. Поддержка сетей командования и управления позволяет армии быстро развертывать Locust и эффективно координировать его во время миссий. Операторы уже использовали эти системы с высокой оперативной готовностью и результативностью в реальных развертываниях, активно защищая военных, союзников и инфраструктуру от воздушных угроз.

Фото: Techspot.com / Avinc.com

В AeroVironment подчеркивают, что эти доработки вместе с мобильностью на JLTV означают практическую эволюцию от ранних стационарных или тяжелых систем к оперативным и адаптивным средствам обороны. Хотя другие страны, в частности Израиль со своим 100-киловаттным Iron Beam, заявляют об операционной готовности лазеров противодействия дронам, сочетание в Locust проверенного полевого опыта, модульной архитектуры и мобильности на транспортных средствах подчеркивает фокус армии США на интеграции возможностей направленной энергии непосредственно во фронтовые подразделения. Превращая уроки прототипных развертываний в мобильные, боево готовые системы, AeroVironment позиционирует Locust как масштабируемое, надежное и удобное для пользователей решение против современных угроз на поле боя.

Учитывая то, что в рамках программы Минобороны AMP-HEL (Army Multi-Purpose High-Energy Laser) уже поставлено несколько итераций прототипов, Locust демонстрирует подход, сосредоточенный на развертывании и доработке, а не на длительных демонстрациях. Армия разворачивает лазерные системы противодействия дронам, собирает обратную связь по эксплуатации и интегрирует эти уроки в следующие версии, продвигая технологию к более широкому применению. Вообще, армия США стремительно становится более мобильной: Пентагон уже тестирует систему борьбы с дронами с помощью микроволн, а компания General Atomics предлагает сбивать баллистические ракеты с помощью рельсовых пушек. Другие страны тежне отстают: да, во Франции недавно создали мощную лазерную винтовку.

Источник: Techspot.com

