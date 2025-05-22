Во Франции создали лазерную винтовку, которая плавит электронику на расстоянии 500 м

Французская компания CILAS представила лазерную винтовку HELMA-LP, способную расплавить электронику на расстоянии до 500 метров.

HELMA-LP является усовершенствованной версией предыдущей модели HELMA-P, которая прошла успешные испытания во Франции. По сравнению с предыдущей версией, HELMA-LP была значительно уменьшена в размерах, чтобы ее мог носить и использовать один человек.

Винтовка подключена к рюкзаку с аккумулятором, который питает лазерный луч. Также с помощью этого рюкзака можно стабилизировать прицел. Лазерный луч способен поражать вражеские сенсоры, чувствительные оптические приборы, радиоприемники, линзы, камеры и бронированное стекло на расстоянии от 300 до 500 метров.

Луч необходимо удерживать на цели от 5 до 15 секунд. Общий вес инновационного оружия составляет около 15 кг. Разработчики уверяют, что лазерный луч не создает шума и остается невидимым для врага. Непродолжительного излучения достаточно, чтобы расплавить пластиковый купол на камере беспилотника или перегреть плату в антенне связи.

Дополнительным преимуществом является способность точного поражение вражеских целей без риска нанесения ущерба гражданским или объектам гражданской инфраструктуры. Однако луч винтовки пока остается уязвимым к атмосферным условиям и ограничивается зарядом литий-ионных аккумуляторов.

По мнению военных аналитиков, подобная лазерная винтовка может заинтересовать страны, ведущие асимметричные боевые действия. В этих случаях небольшие подразделения будут иметь преимущество над противником, который использует большое количество дронов и других средств наблюдения и разведки.

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CILAS продемонстрировал HELMA-LP союзникам по НАТО и, по слухам, ведет переговоры с украинскими военными чиновниками. На данный момент экспорт не подтвержден.

В современных войнах используется большое количество электроники. Такое оружие, как HELMA-LP, не просто предлагает огневую мощь, оно может незаметно лишить врага приборов для слежки и проведения разведки. Сейчас компания CILAS обратилась к производителям оружия с дистанционным управлением, чтобы они попробовали применить новую разработку на роботизированных платформах, наземных и надводных беспилотниках.

Источник: ZMEScience