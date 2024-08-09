Мод Fallout Vault 13 воссоздает первую игру серии в четвертой — демо-версия уже доступна

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Работа над проектом Fallout Vault 13 ведется с февраля 2021 года. Впоследствии он будет включать пять зон открытого мира, включая знакомые локации, такие как Shady Sands, База Ханов и, собственно, Vault 13.

Команда создает «полностью обновленную систему уровней, которая отражает сложность и глубину оригинальной игры». Также она адаптирует навыки из оригинальной Fallout. Впрочем, некоторые бонусы перерабатываются для лучшего использования в 3D-пространстве. Со временем в игру будут включены все квесты, области и NPC вместе с некоторыми дополнениями, которые «способствуют развитию истории».

Демоверсия предлагает первый взгляд на то, что должно произойти. Разработчики выпустили ее сейчас, чтобы собрать отзывы перед финальным выпуском. Сейчас можно исследовать только одну из новых зон — The Inyo. Пока нет озвучки, которая запланирована в релизе. Навыки пока не меняются автоматически при изменениях характеристик SPECIAL. При создании персонажа выбор параметра «тело» заставит его исчезнуть. Все это временно, до полноценного выпуска.

Чтобы играть в демо, вам нужно иметь Fallout 4 со всеми DLC и удалить любое содержимое Creation Club. Также потребуется Fallout 4 Script Extender и возврат к предшествующей версии игры 1.10.163 «некстген»-обновлению. На странице мода у NexusMods разработчики оставили подробные инструкции. Дата финального релиза пока неизвестна.

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Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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